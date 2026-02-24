Golpe a la policía en Ecuandureo: arrestan a su director y 10 elementos ligados al “Mencho”

GENERANDO AUDIO...

Detienen a policías municipales de Ecuandureo. Foto: FGE

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la detención del director y 10 policías municipales de Ecuandureo, quienes presuntamente colaboraron con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en los bloqueos registrados el domingo en ese municipio colindante con Jalisco, tras el abatimiento del “Mencho”.

Carlos Torres Piña, fiscal general del estado detalló que la mayoría de los oficiales municipales son provenientes del estado de Jalisco.

Su detención se dio luego de que elementos estatales detectaran que los policías municipales impedían las labores para retirar los bloqueos que se registraron en esa región tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“El día de ayer fueron puestos a disposición ante la fiscalía 11 elementos de seguridad Municipal, por diferentes delitos entre ellos una que estuvieron impidiendo el retiro de los vehículos que obstruían las vialidades, ellos se opusieron a que se retiraran. -¿Estuvieron participando en los bloqueos?- Todo indica que sí. En la revisión telefónica recibían indicación de qué no permitieran a elementos de la Guardia Civil retirar el bloqueo por eso tomó la determinación el área de seguridad estatal, los desarmaron, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado. Son 11, 10 del estado de Jalisco y uno del municipio de Buenavista”, precisó.

Tras este caso, la FGE adelantó que analiza coordinar una revisión a las policías municipales de la región Occidente, en la zona limítrofe con Jalisco, para detectar infiltraciones del crimen en las corporaciones de seguridad locales.

“¿Se harán revisiones de otras policías?”

“Es lo que vamos a cotejar, vamos a platicar con las autoridades de Sedena y del Secretariado para que podamos hacer alguna revisión”, precisó Torres Piña.

La detención ocurrió la tarde del lunes 23 de febrero, alrededor de las 18:00 horas, cuando personal de la Guardia Civil realizaba recorridos sobre la calle Lázaro Cárdenas, de la cabecera municipal.

Los elementos detectaron dos unidades oficiales de la Policía Municipal cuyos ocupantes se encontraban encapuchados y sin portar insignias de la corporación, lo que derivó en una inspección.

Uno de los detenidos se identificó como Jorge Andrés Valencia Sánchez, Director de Seguridad Pública del Municipio; a petición de los agentes estatales, el mando policial accedió a trasladarse a las instalaciones de la Dirección Municipal para que se llevara a cabo una revisión.

Durante la supervisión en las oficinas municipales, las autoridades localizaron sustancias Ilícitas entre las pertenencias de los agentes, teléfonos celulares con grupos activos en la aplicación de WhatsApp, utilizados presuntamente para informar a grupos criminales sobre operativos, recorridos y el paso de unidades de seguridad pública en la zona.

Los once elementos, junto con dos unidades oficiales (PM07 y PM08), fueron puestos bajo resguardo y trasladados a la ciudad de Morelia para ser puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.