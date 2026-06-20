INE destituye a cuatro consejeros en Michoacán por faltas graves

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Ignacio Hurtado Gómez. Consejero Presidente del IEM. FOTO: IEM

El Instituto Nacional Electoral (INE) destituyó a cuatro integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), incluido su presidente, Ignacio Hurtado Gómez, tras determinar que incurrieron en faltas graves relacionadas con la designación de un encargado de despacho en la contraloría interna del organismo.

La decisión fue aprobada durante una sesión del INE, donde se concluyó que los consejeros realizaron una designación que, de acuerdo con la legislación vigente, corresponde exclusivamente al Congreso de Michoacán, por lo que se consideró una invasión de competencias.

Según el proyecto presentado por la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, los funcionarios del IEM incurrieron en una ilegalidad al nombrar a un encargado de despacho en el Órgano Interno de Control (OIC) durante un periodo de diez días.

#BoletínINE 📄 | Aprueba INE remover a cuatro consejerías del Instituto Electoral de Michoacán.



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Durante la discusión, Taddei sostuvo que el principio de legalidad no admite excepciones y que las autoridades únicamente pueden realizar las acciones que la Constitución y las leyes les permiten de manera expresa.

“Una autoridad no puede actuar sin competencia por unos días y después sostener que por la brevedad del acto no hubo infracción”, señaló la presidenta del organismo electoral nacional.

Consejeros del INE consideran excesiva la destitución

No todos los integrantes del Consejo General coincidieron con la sanción. Los consejeros Uuc-kib Espadas, Martín Faz y Rita Bell López calificaron la medida como “excesiva”.

Los funcionarios argumentaron que los consejeros michoacanos actuaron ante un vacío legal y una omisión del Poder Legislativo estatal, con el objetivo de dar continuidad y certeza a procesos de fiscalización que ya estaban en marcha.

Además, advirtieron que la destitución podría generar incertidumbre institucional en Michoacán, debido a que faltan menos de tres meses para el inicio formal del proceso electoral 2026-2027.

¿Quiénes fueron removidos del Instituto Electoral de Michoacán?

Además de Ignacio Hurtado Gómez, fueron destituidos los consejeros:

Juan Adolfo Montiel

Claudia Carreño

Marlene Mendoza Díaz de León

Por otra parte, Silvia Mauricio, quien también enfrentaba una denuncia relacionada con el caso, presentó su renuncia un día antes de la resolución.

Tras la decisión del INE, las únicas consejeras que permanecen en funciones dentro del Consejo General del IEM son Selene Lizbeth González y Carol Arellano.

La resolución se da en un momento clave para la organización electoral en Michoacán, previo al arranque de los trabajos rumbo a los comicios de 2026-2027.