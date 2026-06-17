Rescatan a 7 adolescentes reclutados por el crimen organizado en Michoacán.

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Rescatan a adolescentes reclutados por crimen organizado en Michoacán. Foto: Getty

Las autoridades de Michoacán dieron a conocer que han logrado rescatar a siete adolescentes que presuntamente fueron reclutados por el crimen organizado a través de falsas ofertas de trabajo. Se trata de menores de edad originarios de la entidad, pero también de otros estados de la República que han terminado en territorio michoacano.

Adolescentes reclutados por crimen organizado fueron rescatados en Michoacán

El titular de la Fiscalía de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó en una conferencia de prensa que las autoridades del estado lograron rescatar a siete adolescentes presuntamente reclutados por el crimen organizado, en la región de Tierra Caliente.

Según el funcionario, dos de ellos, originarios de Uruapan, fueron rescatados en el mismo municipio. Pero también una menor de edad originaria del Estado de México fue rescatada recientemente en Apatzingán, justo después de que su familia pidiera la ayuda de las autoridades michoacanas.

Igualmente, señaló, una joven originaria del estado de Jalisco fue rescatada justo cuando era trasladada a Aguililla. Luego agregó que estos adolescentes se encuentran en buen estado de salud.

Y por último informó el rescate de tres jóvenes de Nayarit, los cuales también fueron liberados por la Guardia y la Defensa Nacional, también en Apatzingán. En este caso, destacó, fueron localizados gracias a una alerta que comenzaron a difundir las autoridades nayaritas, y también porque uno de los menores logró contactar a un familiar a través de un dispositivo, lo que ayudó a darse una geolocalización para rescatarlos y trasladarlos a su entidad.

Detienen a dos por casos de reclutamiento

Carlos Torres Piña igual informó que la Fiscalía de Michoacán pudo detener a dos personas, las cuales estaban trasladando a la menor de edad de Jalisco y a los dos adolescentes originarios de Uruapan al reclutamiento forzado del crimen organizado.

“De estos temas, hemos logrado la detención de dos personas que están vinculadas a proceso por trata de personas, ya que son quienes trasladaban a esta menor de edad de Jalisco y también a estos dos menores de edad de la región de Uruapan”, informó el fiscal.

Más de 30 jóvenes involucrados en delitos tras reclutamientos

El titular de la Fiscalía de Michoacán dijo también que hay muchos jóvenes que desafortunadamente ya han sido involucrados en delitos del crimen organizado y que ya tienen carpetas de investigación por homicidio, portación de armas de fuego y trasiego de drogas.

“Son 32 carpetas las que tiene ya en manos esta Fiscalía, algunas ya están en proceso, jóvenes que tienen que estar en internamiento en la instancia de adolescentes que se tiene por parte del estado. De ellos, si mal no recuerdo, son ocho que ya están enfrentando este proceso, hay 10 que está en la etapa de judicialización y otros 14 que están también en las etapas de investigación“, explicó.

Reclutan adolescentes con falsas ofertas de trabajo

El fiscal explicó que todos estos adolescentes fueron reclutados al crimen organizado por medio de falsas ofertas o convocatorias de trabajo. Incluso, agregó, algunos indicaron que pensaban que trabajarían en el corte de limón.

Por esta razón, pidió a la gente y a los medios de comunicación difundir los foros del Gobierno de Michoacán que tienen que ver con temas preventivos dirigidos a jóvenes de secundarias y preparatorias. Además, señaló que es importante cuidar su manejo de las redes sociales por diferentes delitos como los secuestros virtuales, el cambio o robo de identidad, y también por las falsas convocatorias de empleo para el reclutamiento.

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