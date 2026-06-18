Baltazar Gaona niega apología del delito y dice que no pagará la multa de 100 mil pesos

GENERANDO AUDIO...

Baltazar Gaona no pagará multa por apología del delito. Foto: Congreso de Michoacán

El diputado del Partido del Trabajo (PT) y presidente del Congreso de Michoacán, Baltazar Gaona, negó que hizo apología del delito y aseguró que no pagará una multa que le dieron las autoridades del estado, pues él no considera que cometiera esta falta por la interpretación de un narcocorrido dentro del recinto legislativo local.

El diputado Baltazar Gaona no pagará multa por apología del delito

En conferencia de prensa, Baltazar Gaona, diputado del PT, dijo que al Congreso de Michoacán llegó apenas una solicitud de multa dirigida a él, la cual va de los 82 mil a los 100 mil pesos, por la falta de apología del delito, relacionada a la interpretación de un corrido dentro del recinto que se hizo viral hace unos días.

🔴Suena narcocorrido en el Congreso de Michoacán.



Durante una actividad realizada en el Pleno, un grupo cantó “Se les peló Baltazar”, tema dedicado a Baltazar Díaz Vega, alias “El Balta”, señalado como uno de los primeros socios de “El Mayo” Zambada. pic.twitter.com/9ts036oVm3 — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) June 12, 2026

Al respecto, el presidente del Congreso estatal dijo que no piensa pagar esta sanción, pues él considera que no cometió apología del delito luego de que el grupo Carnavalito tocara el narcocorrido “Se les peló Baltazar” con su permiso.

“Aquí al Congreso ya llegó una solicitud de una multa para mi persona, no para el Congreso, fue personal hacia Baltazar Gaona ciudadano con el cargo de diputado. Es una multa de aproximadamente 82 mil a 100 mil pesos, una cosa así. La verdad, yo he declarado que no la voy a pagar porque yo no considero que se haya cometido el delito de la apología“, declaró el presidente del Congreso de Michoacán.

Dice que ya pidió una disculpa y que no pagará la multa

Luego de que se volviera viral el video en el que se ve a un grupo musical interpretando un narcocorrido dentro del Congreso de Michoacán, Baltazar Gaona pidió una disculpa pública a través de un video publicado en sus redes sociales oficiales.

En esta grabación, explicó que como parte del festejo del Día del Padre, el grupo musical Carnavalito solicitó tomarse una foto dentro del Congreso de Michoacán, y luego de darles permiso, como muestra de agradecimiento, interpretaron el narcocorrido que se grabó en video y que se compartió en redes sociales, causando polémica.

Además, agregó que nunca fue su intención generar molestias y que el Congreso de Michoacán es un espacio abierto, libre para que lo visiten todas las personas. Y por último, dijo que él era el único responsable de lo ocurrido y que lo que menos quería era fomentar actividades criminales.

Sin embargo, ahora comentó que el hecho de que ofreciera una disculpa, no quiere decir que acepta haber cometido apología del delito, ya que él considera que la canción que se escuchó en el reciento legislativo estatal no hace un llamado a la violencia.

“A ver sí, yo ofrecí una disculpa pública porque esto se hizo viral y se manchó la honorabilidad del Congreso de nuestro estado y ofrezco una disculpa por si alguien se sintió ofendido, pero de eso a que reconozca que esto es apología del delito, son dos cosas totalmente diferentes, porque la canción en ningún momento hace un llamado a la violencia, no hubo exposición de armas, no hubo alcohol, no hubo droga“, declaró finalmente.

QUE NO VA A PAGAR NINGUNA MULTA



Ya le cayó la multa al presidente del Congreso de Michoacán y diputado del Partido del Trabajo (PT), Baltazar Gaona, por apología del delito.



Lo anterior, por permitir que se interpretara el narcocorrido "Se les peló Baltazar" en el pleno del… https://t.co/xuuASFkNbt pic.twitter.com/ZOs1j1junJ — José Luis Morales (@JLMNoticias) June 18, 2026

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.