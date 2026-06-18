Congreso aprueba licencia al fiscal de Michoacán; participará en proceso interno de Morena rubo a elecciones

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Congreso aprueba licencia a fiscal. Foto: Uno TV

El Congreso de Michoacán aprobó la licencia temporal del fiscal Carlos Torres Piña, quien se separará de su cargo por 45 días para participar en el proceso interno de Morena rumbo a las elecciones del estado en 2027.

La solicitud fue avalada con 32 votos a favor, dos en contra y cero abstenciones durante una sesión del Poder Legislativo. La licencia surtirá efecto a partir del 22 de junio.

Carlos Torres Piña buscará candidatura de Morena en Michoacán

Días antes de solicitar la licencia, Carlos Torres Piña informó que dejaría temporalmente la Fiscalía General del Estado (FGE) para sumarse al proceso interno de Morena para la elección del llamado Coordinador Estatal en Defensa de la Soberanía.

La convocatoria nacional del partido para registrar a los aspirantes a las coordinaciones estatales también iniciará el 22 de junio, fecha en la que el fiscal dejará oficialmente sus funciones.

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, durante su ausencia el cargo será ocupado por el Vicefiscal Coordinador.

La licencia de Carlos Torres Piña ocurre mientras Morena inicia el proceso para la selección de aspirantes a candidatos camino a las elecciones que se vivirán en 17 estados del país.

Movimiento Ciudadano votó en contra de la licencia

El diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Antonio Carreño Sosa, rechazó la separación temporal del fiscal al considerar que la situación de seguridad en Michoacán requiere estabilidad en la institución encargada de procurar justicia.

“Michoacán atraviesa desafíos profundos en materia de seguridad. Hay regiones enteras que claman paz, hay familias que siguen esperando justicia, hay víctimas que continúan esperando respuestas, hay comunidades que viven con el temor cotidiano de la violencia. La seguridad de los michoacanos no puede quedar subordinada a los calendarios electorales ni a los intereses partidistas o a las aspiraciones de ningún actor político”, Antonio Carreño Sosa, diputado de MC en Michoacán

Por su parte, Carlos Bautista Tafolla, integrante del denominado Movimiento del Sombrero, emitió uno de los dos votos en contra del dictamen.

Por su parte, la diputada Nalleli Pedraza dio lectura al decreto aprobado por la 76 Legislatura, mediante el cual se autorizó la licencia por un periodo de 45 días naturales.

“Se aprueba la licencia solicitada por el licenciado Carlos Torres Piña, para ausentarse temporalmente del cargo de fiscal general del Estado de Michoacán de Ocampo, por un periodo de 45 días naturales con efecto a partir del día 22 de junio del año 2026”, Nalleli Pedraza, diputada local en Michoacán

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