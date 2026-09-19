Marina y ANAM inmovilizan más de 27 toneladas de ácido tartárico en Michoacán

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Inmovilizan toneladas de ácido tartárico. Fotos: ANAM

La Marina y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) identificaron e inmovilizaron 27 mil 216 kilogramos de ácido tartárico proveniente de Shanghái, China, durante una operación de importación detectada en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El hallazgo ocurrió mediante mecanismos institucionales de análisis de riesgo implementados por la ANAM. La operación también involucró a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la Fiscalía General de la República (FGR), informó el Gobierno de México este 18 de septiembre.

De acuerdo con el comunicado conjunto, las autoridades realizaron acciones de control y vigilancia aduanera, además de una revisión documental relacionada con la mercancía que ingresó al país.

🛃 El análisis de riesgo fortalece la seguridad en las aduanas.

🎯La #ANAM, en coordinación con @SEMAR_mx, @SSPCMexico y la @FGRMexico, identificó un cargamento de 27,216 kg de ácido tartárico en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

📰 Consulta el comunicado completo:… pic.twitter.com/547WPSmfQi — Aduanas de México (@AduanasMx) September 19, 2026

Ácido tartárico fue inmovilizado en la Aduana de Lázaro Cárdenas

La Aduana de Lázaro Cárdenas detectó la importación del ácido tartárico como resultado de las medidas de control y de la retroalimentación documental utilizada en el proceso de revisión.

La autoridad señaló que, conforme a información disponible en fuentes abiertas y especializadas, esta sustancia tiene posibles usos para separar y obtener determinadas formas quirales de sustancias sujetas a control.

El comunicado precisa que este proceso está particularmente relacionado con la metanfetamina, aunque la información oficial no señala que el cargamento estuviera destinado específicamente a la fabricación de esta droga.

FGR solicita inmovilización de 27 mil 216 kilos

A partir de las acciones realizadas, se actualizó la causal de inmovilización de 27 mil 216 kilogramos de ácido tartárico, a solicitud de la FGR.

Por último, las instituciones señalaron que continuarán reforzando el análisis de riesgo, la inteligencia aduanera y los procesos de inspección. El objetivo, mencionaron, se fortalecer el control del comercio exterior y detectar posibles conductas ilícitas.

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