Ubican al segundo perro al que le arrojaron agua hirviendo en Tanhuato, Michoacán

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Ubican a segundo perro atacado con agua hirviendo. Foto: FGE Michoacán.

Las autoridades del estado de Michoacán dieron a conocer que localizaron al segundo perro que fue agredido con agua hirviendo en el municipio de Tanhuato. Por otra parte, señalaron que siguen investigando lo ocurrido para esclarecer los hechos y detener al presunto responsable.

Localizan al segundo perro atacado con agua hirviendo en Michoacán

La Fiscalía de Michoacán informó que tras la denuncia hecha en redes sociales, sus agentes de la Fiscalía Regional de La Piedad localizaron y aseguraron al segundo perro que fue atacado por un sujeto con agua hirviendo en el municipio de Tanhuato.

“En seguimiento a la investigación iniciada a partir de la difusión en redes sociales de un video en el que se observa a un hombre arrojando un líquido a dos caninos, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Regional de La Piedad, localizó y aseguró al segundo animal relacionado con los hechos“, dieron a conocer.

Al respecto, detallaron que como parte de las labores de investigación y búsqueda, cerca de las 17:00 horas de este 16 de septiembre, personal de la Policía de Investigación recibió el reporte de una perra de color negro, en la calle Ocampo, esquina con Chapultepec, en Tanhuato, por lo que al trasladarse al lugar, el personal confirmó la presencia del animal y lo aseguró y resguardó.

No presenta lesiones visibles

De acuerdo con las autoridades michoacanas, a simple vista la perra se mostró alerta y en condiciones físicas aparentemente estables, sin lesiones visibles de consideración.

Después, la trasladaron a un albergue para su atención médica, en donde quedó bajo resguardo y observación, en tanto las investigaciones continúan para el esclarecimiento de los hechos.

“Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de investigar los hechos que puedan constituir delitos y garantizar la protección de los seres sintientes, conforme a la legislación aplicable”, finalizaron.

Sujeto ataca a perros con agua hirviendo

Usuarios de redes sociales comenzaron a compartir un video con el que se captó el momento justo en que un hombre arrojó agua hirviendo a dos perros afuera de un establecimiento.

Por esta razón, personas y organizaciones de protección animal empezaron a exigir a las autoridades estatales que den con el presunto responsable.

Advertencia; el siguiente material contiene violencia e imágenes sensibles; se recomienda discreción:

Dos #perros en situación de calle fueron atacados con agua hirviendo afuera de un negocio en Tanhuato, #Michoacán. Una cámara de seguridad captó cuando un hombre salió del establecimiento y les arrojó el líquido antes de que los animales huyeran. La Fiscalía de Michoacán abrió… pic.twitter.com/2ynH4TryuW — Uno TV (@UnoNoticias) September 17, 2026

Horas más tarde, la Fiscalía michoacana señaló que agentes se trasladaron al sitio y desplegaron un operativo de búsqueda en las zonas aledañas, logrando localizar al perro blanco, el cual, agregaron, a simple vista se encuentra en condiciones físicas estables.

Después de esto, fue asegurado y trasladado a un albergue, donde quedó bajo el resguardo y cuidado de las autoridades correspondientes.

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