Detienen a 18 personas en Michoacán, incluidos policías y director de seguridad

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18 detenidos en Michoacán. Foto: FGE Michoacán

Este jueves, un total de 18 personas fueron detenidas durante un operativo coordinado en Angamacutiro y Puruándiro, Michoacán, como parte de las investigaciones posteriores a la captura de Manuel Alejandro “N”, alias “El Señor de la T”, señalado por autoridades como presunto coordinador regional del CJNG.

Entre los detenidos hay cuatro policías municipales, incluido José Armando “N”, director de la Policía Municipal de Angamacutiro. Las autoridades también cumplimentaron una orden de aprehensión y aseguraron diversos indicios relacionados con las investigaciones.

En seguimiento a la captura de “El Señor de la T”, autoridades estatales y federales desplegaron acciones simultáneas en Angamacutiro y Puruándiro, con la intervención de 28 inmuebles y la detención de 18 personas. pic.twitter.com/W0VBck2pXD — SSP MICHOACÁN (@SSeguridad_Mich) September 17, 2026

Operativo en Angamacutiro y Puruándiro deja 18 detenidos

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), DEFENSA, la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), intervino 28 inmuebles ubicados en distintos puntos del Bajío michoacano.

Durante las diligencias fueron aseguradas armas de fuego cortas y largas, cartuchos útiles, vehículos y sustancias con características de narcótico. También fueron decomisados teléfonos celulares, equipo táctico, equipo de cómputo y diversos dispositivos electrónicos.

Investigación tras captura de “El Señor de la T”

De acuerdo con las investigaciones de la FGE, Manuel Alejandro “N” estaría relacionado con actividades de extorsión, secuestro, homicidio, desaparición cometida por particulares y narcomenudeo. Las indagatorias abarcan los municipios de Angamacutiro, Penjamillo, Panindícuaro, José Sixto Verduzco y Puruándiro.

Las autoridades realizan estas acciones a partir de las investigaciones emprendidas tras la captura de “El Señor de la T”, identificado como presunto coordinador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Asimismo, las 18 personas detenidas y los objetos asegurados quedaron a disposición de la autoridad competente. Mientras tanto, la Fiscalía estatal informó que continuará con las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes y avanzar en las indagatorias sobre las estructuras señaladas como generadoras de violencia en Michoacán.

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