Carlos Torres Piña renuncia como fiscal de Michoacán tras ser electo coordinador estatal de Morena

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Carlos Torres, coordinador la Defensa de la Transformación. Foto: Cuartoscuro

Carlos Torres Piña presentó su renuncia como titular de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, luego de ser electo coordinador estatal por la defensa de la soberanía y transformación, cargo que asumirá dentro de Morena. Su salida deberá ser aprobada por el pleno del Congreso de Michoacán.

A través de un oficio, Torres Piña notificó su decisión al presidente de la Mesa Directiva del Congreso estatal, Baltazar Gaona García, con la finalidad de que los diputados analicen y, en su caso, aprueben su renuncia.

¿Por qué renunció Carlos Torres Piña a la Fiscalía de Michoacán?

El ahora coordinador estatal de Morena explicó que su decisión responde a una reflexión personal sobre la siguiente etapa de su vida pública y a su intención de participar en nuevos proyectos.

“Esta decisión obedece a una reflexión personal y responsable sobre la siguiente etapa de mi vida pública y a la voluntad de dedicar mis esfuerzos a nuevos proyectos que me permitan contribuir desde un ámbito más amplio, el bienestar de las familias michoacanas”, señaló.

Torres Piña también consideró que, para garantizar la autonomía de la Fiscalía General de Michoacán, debe separarse de manera definitiva del cargo.

Torres Piña agradece respaldo del Congreso

Carlos Torres Piña agradeció a los diputados que respaldaron su nombramiento como fiscal en julio de 2025, después de la salida de Adrián López Solís.

Durante su gestión al frente de la Fiscalía, afirmó que tuvo la oportunidad de conocer de cerca las historias y dificultades que enfrentan las víctimas y sus familias en Michoacán.

“Estar frente a la fiscalía me permitió conocer, desde una dimensión distinta y profundamente humana, el dolor que enfrentan muchas familias en Michoacán”, expresó.

Añadió que escuchar a las víctimas y conocer sus historias fortaleció su convicción de que la institución debe colocar en el centro de sus decisiones la dignidad de las personas.

Casos relevantes durante su gestión

Al frente de la Fiscalía General de Michoacán, Carlos Torres Piña encabezó investigaciones relacionadas con casos mediáticos, entre ellos el asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero de Apatzingán, ocurrido a mediados de octubre del año pasado.

Uno de los casos de mayor relevancia fue el homicidio del edil independiente Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

Con apoyo de la Federación, las autoridades han logrado la detención de más de 30 personas relacionadas con este caso, entre ellas dos señaladas como presuntas autoras intelectuales del crimen.

Depuración y acciones contra la extorsión

Durante su administración también se realizó una depuración de personal al interior de la institución y se reguló el cobro de trámites.

Asimismo, la Fiscalía emprendió acciones contra la extorsión mediante la promoción de la denuncia anónima y el retiro de máquinas tragamonedas.

Con su renuncia, el Congreso de Michoacán deberá determinar la aprobación de la separación definitiva de Carlos Torres Piña como titular de la Fiscalía General del Estado.

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