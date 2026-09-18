Mensajes del “Brilloso” revelan su vínculo con Carlos Manzo y participación en el crimen

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Mensajes del “Brilloso” revelan relación con Manzo. Foto: César Cabrera

Durante la audiencia en la que Alexis Jesús, alias el “Brilloso”, fue vinculado a proceso, el Ministerio Público presentó mensajes extraídos de su teléfono celular que, de acuerdo con la investigación, revelarían su participación en el atentado contra el exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Los chats muestran que el “Brilloso” presumía su relación con el fundador del Movimiento del Sombrero, a quien llamaba “padrino”, además de asegurar que tenía información sobre el dispositivo de seguridad que protegía al exedil.

Revelan mensajes del “Brilloso” y su posible relación con el asesinato de Manzo

En uno de los mensajes presentados durante la audiencia, Alexis Jesús aseguró haber sido aceptado en el grupo encabezado por Jorge Armando, alias el “Licenciado”, quien actualmente se encuentra recluido en El Altiplano.

“Ya se hizo, raza, estoy en el grupo chido, ahí puro ver&%, compa”, escribió quien también mencionó a otros integrantes de la célula.

En otro chat se refiere directamente a Carlos Manzo y expresa su disposición para participar en el ataque con él.

“Ya se nos explicó que Carlitos Manzo sólo la caga y nos hace mal. Por mí que se muera, yo puro pa’ arriba, yo sí quiero participar”, señaló.

Hay fotos de Carlos Manzo con el “Brilloso”

De acuerdo con los mensajes presentados por el Ministerio Público, una de las funciones de Alexis Jesús habría sido obtener información sobre los policías encargados de la seguridad de Carlos Manzo.

“Cómo creen que sabía cuántos policías vigilaban a mi padrino Carlos Manzo”, escribió, además de afirmar que conocía cómo se distribuían los elementos y cuál era “la movida” para atacarlo.

Los chats también mencionan a Samuel, exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo del Ayuntamiento, señalado como una persona que proporcionaba información de la agenda privada del exalcalde.

Durante la audiencia también se presentó una fotografía de entre 2021 y 2022 en la que aparecen Grecia Quiroz, Carlos Manzo, su hermano Cristian Martín, el “Vikingo” y el “Brilloso”.

Además, se reveló que Manzo fue padrino de XV años de Cielo, hermana menor de Alexis Jesús, en 2023.

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