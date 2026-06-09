Suspenden clases en 8 municipios de Michoacán por tormenta tropical Boris

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Michoacán suspende clases en todos los niveles por Boris. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Educación en el Estado (SEE) de Michoacán suspendió las clases presenciales para este martes 9 de junio de 2026 en ocho municipios de las regiones Costa y Tierra Caliente, debido a las condiciones meteorológicas asociadas a la tormenta tropical Boris.

La medida fue emitida por instrucciones de la Coordinación Estatal de Protección Civil con el objetivo de salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal educativo ante las lluvias y posibles afectaciones derivadas del sistema meteorológico, informaron.

¿En qué municipios se suspendieron las clases?

La suspensión aplica para todos los niveles educativos, tanto en escuelas públicas como privadas, de los siguientes municipios:

Arteaga

Aguililla

Aquila

Coalcomán

Chinicuila

Coahuayana

Tumbiscatío

Lázaro Cárdenas

Por ello, autoridades anunciaron que la suspensión aplica para alumnos de educación básica, media superior y superior, de planteles públicos y privados.

Asimismo, solicitó a directivos y autoridades escolares informar oportunamente a las comunidades educativas y aplicar las medidas preventivas correspondientes.

Buscan proteger a estudiantes y trabajadores

La dependencia estatal señaló que la decisión se tomó con fundamento en la Ley General de Educación y en coordinación con las autoridades de Protección Civil.

El objetivo, aseguraron, es prevenir riesgos ante el avance del fenómeno meteorológico Boris y las condiciones adversas que podrían presentarse en la Costa y Tierra Caliente de Michoacán durante las próximas horas.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

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