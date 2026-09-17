Investigan a hombre que arrojó agua hirviendo a dos perros en Tanhuato, Michoacán

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Hombre arrojó agua hirviendo a dos perros. Foto: FGE Michoacán

En redes sociales, usuarios comparten un video para denunciar que un hombre arrojó agua hirviendo a dos perros en el municipio de Tanhuato, en Michoacán. Por esta razón, autoridades del estado informaron que ya investigan el caso para dar con el presunto responsable.

Hombre arroja agua hirviendo a dos perros en Michoacán

Usuarios de redes sociales comenzaron a compartir un video con el que una cámara de seguridad captó el momento justo en que un hombre arrojó agua hirviendo a dos perros afuera de un establecimiento.

De acuerdo con los reportes, estos hechos ocurrieron en el municipio de Tanhuato, en el estado de Michoacán, por lo que personas y organizaciones de protección animal empezaron a exigir a las autoridades estatales que den con el presunto responsable.

Advertencia; el siguiente material contiene violencia e imágenes sensibles; se recomienda discreción:

‼️DOS PERRITOS FUERON ATACADOS CON AGUA HIRVIENDO‼️



La Fiscalía de Michoacán, inició carpeta de investigación por el delito de crueldad animal, cometidos en perjuicio de dos ejemplares caninos en el municipio de Tanhuato.



Esto debido a la difusión de un video en redes sociales,… pic.twitter.com/nziJq3ZS1W — Vigía Hidalgo (@VigiaHidalgo) September 17, 2026

Fiscalía de Michoacán investiga este caso de maltrato animal

Por su parte, la Fiscalía General de Michoacán informó que ya abrió una carpeta de investigación por estos hechos constitutivos del delito de crueldad animal, cometido en perjuicio de dos perros en el municipio de Tanhuato.

Según las autoridades estatales, todo ocurrió en la calle Melchor Ocampo de la colonia San Ramón, donde un hombre arrojó lo que parece ser agua hirviendo a dos perros, uno de pelaje blanco y uno negro, afuera de un establecimiento.

Ante la denuncia difundida por medio de un video en redes sociales, indicaron que un agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de La Piedad tomó conocimiento de la agresión y dio inicio a las investigaciones.

Ya localizaron a uno de los perros

También, la dependencia michoacana señaló que agentes de la Policía de Investigación (PDI) se trasladaron al sitio y desplegaron un operativo de búsqueda en las zonas aledañas, logrando localizar al perro blanco, el cual, agregaron, a simple vista se encuentra en condiciones físicas estables.

Después de esto, para salvaguardar su vida e integridad, fue asegurado y trasladado a un albergue, donde quedó bajo el resguardo y cuidado de las autoridades correspondientes.

Por último, la Fiscalía de Michoacán informó que las investigaciones continúan para ubicar al segundo ejemplar, así como para determinar la identidad y responsabilidad del presunto agresor.

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