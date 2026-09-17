Detienen en Michoacán al “Señor de la T”, presunto coordinador regional del CJNG

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Detienen al “Señor de la T”, presunto operador del CJNG. Foto: Omar García Harfuch.

Autoridades dieron a conocer que lograron detener a un hombre identificado como Manuel Alejandro “N”, alias el “Señor de la T”, quien presuntamente sería un coordinador regional del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el estado de Michoacán.

Detienen al “Señor de la T”, coordinador del CJNG en Michoacán

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, detuvieron en el estado de Michoacán a un hombre identificado como Manuel Alejandro “N”, alias el “Señor de la T”.

De acuerdo con el secretario, se trataría de un coordinador regional del CJNG, así como un generador de violencia en la entidad.

Además, indicó que este sujeto estaría relacionado con los delitos de extorsión, secuestro, homicidio, desaparición de personas y narcomenudeo.

¿En qué puntos de Michoacán tenía presencia?

Según las investigaciones de la autoridades, el llamado “Señor de la T” tenía presencia y operación criminal en el Bajío de Michoacán, en Angamacutiro, Penjamillo, Panindícuaro, José Sixto Verduzco y Puruándiro.

García Harfuch dijo que la detención fue resultado del trabajo coordinado entre dependencias estatales y federales, como de la Fiscalía General de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Fiscalía General de la República.

“Seguiremos debilitando a los grupos que extorsionan, amenazan y generan violencia contra las familias y los sectores productivos de Michoacán”, dijo por último.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, instruida por la Presidenta @Claudiashein, fue detenido en Michoacán Manuel Alejandro “N”, alias “El Señor de la T”, identificado como coordinador regional del CJNG y generador de violencia, relacionado con extorsión,… pic.twitter.com/RC0TEz645V — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 17, 2026

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