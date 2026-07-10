Joven escapa de sus secuestradores en Morelia y alerta al C5i

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Joven logra escapar de sus secuestradores. Foto: Policía de Morelia.

Autoridades de Morelia, Michoacán, dieron a conocer que atendieron a una joven que logró escapar de sus secuestradores. De hecho, igual indicaron que tras su denuncia, policías de la capital del estado pudieron dar con los dos hombres que la privaron de su libertad.

Joven escapa de sus secuestradores en Morelia

La Policía de Morelia, a través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, informó que atendieron a una joven de 18 años de edad que aseguró que había logrado escapar de sus secuestradores.

Según las autoridades de la capital de Michoacán, esto ocurrió después de que la policía local atendió un reporte por medio del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5i).

Entonces oficiales de la Policía local llegaron a la colonia Adolfo López Mateos, quien les señaló que había logrado escapar de un domicilio donde permanecía retenida en contra de su voluntad.

Detuvieron a sus presuntos secuestradores

Tras asegurar que había logrado escapar, la joven pudo identificar a dos hombres, de 45 y 19 años de edad, como sus presuntos secuestradores.

Después de esto, las autoridades de Morelia los detuvieron en el lugar y los pusieron a disposición de la Fiscalía General de Michoacán.

“La joven recibió acompañamiento de nuestra Unidad de Atención Integral a Víctimas para presentar la denuncia correspondiente”, indicaron por último.

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