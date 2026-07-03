Ahora es digital: pasos para tramitar carta de no antecedentes penales en Michoacán
Las autoridades de Michoacán dieron a conocer que la carta de no antecedentes penales ya se puede tramitar de manera digital en el estado, pues crearon una nueva plataforma web en la que las personas interesadas podrán obtener este documento sin tener que visitar una oficina de gobierno.
Carta de no antecedentes penales se puede tramitar digitalmente en Michoacán
La Fiscalía General de Michoacán dio a conocer que ya está disponible el trámite digital de la carta de no antecedentes penales en el estado, “de manera más ágil, segura y transparente”.
Esto porque ya entró en operación una nueva versión del servicio de “Cartas en Línea”, una plataforma completamente digital creada para obtener este documento.
“La implementación de esta nueva herramienta fortalece la transparencia institucional y simplifica los procesos administrativos, al eliminar etapas presenciales y brindar mayor certeza y eficiencia en la prestación del servicio”, aseguraron en un comunicado de prensa.
Pasos para tramitar la carta de no antecedentes penales en Michoacán
Las autoridades michoacanas explican que ahora con la nueva plataforma, la carta de no antecedentes penales se puede obtener siguiendo estos pasos:
- Primero ingresar a: cartasdenoantecedentes.fiscaliamichoacan.gob.mx/registro
- Elegir llenar datos con CURP o manualmente (nombre, apellidos, fecha de nacimiento, nacionalidad, datos de contacto y domicilio)
- Ingresar el código de verificación que llega al correo proporcionado
- Subir documentos requeridos en formato JPG, JPEG o PDF (identificación oficial, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, CURP, fotografía)
- Si hay alguna observación, se notificará por WhatsApp y correo. Si todo está en orden, la carta aparecerá con el estatus de aprobada
- Realizar el pago de 244 pesos (la Fiscalía de Michoacán advierte que el banco generará un cargo extra del 1.64% por transacción)
- Y por último, descargar carta en PDF directamente del sitio web o por correo electrónico
“Este avance permite aprovechar de manera más eficiente las herramientas tecnológicas, reduciendo la necesidad de procesos manuales, optimizando los recursos humanos y brindando a la ciudadanía un servicio más ágil, seguro, confiable y eficiente”, agregan las autoridades locales.
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