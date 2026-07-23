“Pienso en que voy a regresar a casa” tras los operativos: Grecia Quiroz

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Sin chaleco antibalas, pero con el sombrero que distinguió a su esposo Carlos Manzo, es como Grecia Quiroz recorre por la noche las calles de Uruapan para supervisar los operativos de proximidad social.

Todo inicia antes de medianoche, en un retén del alcoholímetro.

“Yo creo que todos sabemos que cuando algo va a pasar, pues va a pasar, así traigas a un ejército contigo. Yo espero y confío en que no suceda así, en que esta responsabilidad que estoy tomando sea para bien, sea en favor de los ciudadanos”

Grecia Quiroz / alcaldesa de Uruapan

La alcaldesa sustituta arriba en una camioneta blindada de color blanco. Cuando desciende, 10 escoltas vestidos de civil la rodean, manteniendo una distancia de un metro como mínimo. Le sigue otra veintena de soldados y guardias nacionales, así como una decena de patrullas de diferentes corporaciones.

En el punto permanece por hora y media, donde observa el actuar de los oficiales que aplicaron 20 pruebas de alcoholemia donde 14 resultaron positivas.

“Creo que, al hacer estos recorridos, pues también generamos esa percepción de la gente de que las policías o los policías están trabajando en la ciudad de Uruapan. El hecho de que estemos en puntos críticos de la ciudad, pues yo creo que es muy importante para que la ciudadanía se sienta confiada”

Grecia Quiroz / alcaldesa de Uruapan

A pie, decide adentrarse a la zona de bares y antros cuya música resuena a todo volumen. Lo que para otros es noche de fiesta y diversión, para ella es de vigilancia.

“¿Tiene miedo?

– Pues sí, el miedo yo creo que todo el ser humano lo tenemos, es algo natural del ser humano, pero no podemos paralizarnos ante el miedo, eso sí me queda claro, no podemos quedarnos estáticos”

Grecia Quiroz / alcaldesa de Uruapan

En la esquina de un camellón central, rodeada por su cuerpo de seguridad, Grecia Quiroz atiende llamadas, platica con sus colaboradores y, de paso, se toma fotografías con quienes van saliendo de fiesta y la reconocen.

Una vez que la música cesó, los negocios bajaron sus cortinas y las calles lucieron prácticamente vacías. Hasta entonces la edil decide que es hora de partir a su casa donde la esperan sus dos hijos pequeños.

“¿Qué pienso cuando me despido de mis hijos? Pues pienso que voy a regresar con bien a casa, que voy a regresar con ellos y que nos encomendamos sobre todo siempre a Dios, que Dios nos guarde, que Dios nos proteja y que nos permita seguir haciendo estas actividades porque no andamos haciendo nada malo, no andamos cometiendo algo ilícito, sino que estamos del lado de la ciudadanía y yo creo que eso es lo más importante”

Grecia Quiroz / alcaldesa de Uruapan

Es así como mantiene vivo el legado de Carlos Manzo y sigue escribiendo su historia en Michoacán.

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