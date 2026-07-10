Detienen a mandos de Seguridad de Zacapu, Michoacán, por emboscada a Guardia Civil

GENERANDO AUDIO...

Detienen a mandos de Zacapu por emboscada a Guardia Civil. Fotos: César Cabrera.

La Fiscalía General de Michoacán detuvo a mandos de seguridad del municipio de Zacapu, como parte de las investigaciones por la emboscada que sufrió personal de la Guardia Civil en Nahuatzen el pasado 10 de junio.

¿Quiénes son los mandos detenidos en Zacapu por la emboscada a la Guardia Civil?

Fuentes al interior de institución indicaron que se trata de Raúl “N” y José Antonio “N”, director y subdirector, respectivamente, de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, quienes tenían órdenes de aprehensión en su contra.

La captura se realizó la mañana de este viernes 10 de julio, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

Ya van tres detenidos por la emboscada

Con lo anterior, suman tres las personas detenidas en relación a estos hechos que dejaron como saldo a cinco oficiales sin vida y un número similar de lesionados, en un ataque atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A finales del mes de junio, en el municipio de Ocotlán, Jalisco, fue detenido César Augusto “N”, alias “Tondiro”, identificado como presunto participante en esta emboscada.

El ayuntamiento de Zacapu hasta el momento no ha emitido un posicionamiento alguno, toda vez que áreas de inteligencia han ubicado a este municipio como bastión del CJNG al ser centro de operaciones de Jesús Rivera Aguirre, alias el “Chuy”, jefe de plaza.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.