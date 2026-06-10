Tormenta tropical Boris afecta enramadas en playas de Michoacán

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Marejadas que provocó la Tormenta Tropical Boris. FOTO: Cuartoscuro

Las lluvias provocadas por la tormenta tropical Boris han generado afectaciones en negocios ubicados en la costa de Michoacán, principalmente en el municipio de Lázaro Cárdenas, informaron autoridades locales este lunes. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni víctimas por las condiciones meteorológicas.

Además de las precipitaciones, el fenómeno de mar de fondo ha provocado daños en un número aún no determinado de enramadas instaladas a la orilla de las playas. Las autoridades mantienen vigilancia permanente ante cualquier cambio en las condiciones del clima.

Boris y mar de fondo afectan negocios en Lázaro Cárdenas

El presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Manuel Esquivel Bejarano, explicó que las principales afectaciones se concentran en las enramadas debido al incremento del oleaje y al avance del mar sobre algunas zonas de playa.

“Ahorita lo único que ha habido son lluvias y lo que se nos ha reportado, gracias a Dios, pues tenemos el mar de fondo, que también ahí es donde tenemos la mayor afectación en el tema de las enramadas, ya que sabemos que el mar se está saliendo un poco, pero hasta ahorita es lo único que tenemos”, señaló el alcalde.

Protección Civil mantiene monitoreo por lluvias

En la cabecera municipal, las lluvias no han provocado inundaciones. Sin embargo, el Comité Municipal de Protección Civil realiza monitoreos constantes y trabajos de limpieza en alcantarillas para evitar problemas por la acumulación de basura.

Las autoridades también reportaron que los niveles de los canales pluviales y arroyos permanecen estables, sin riesgos para la población hasta el momento.

Puerto sigue cerrado y analizan regreso a clases

Respecto a las condiciones marítimas, el puerto de Lázaro Cárdenas continúa cerrado para embarcaciones mayores y menores debido al oleaje asociado al mar de fondo.

“Todo está tranquilo, reporto ahorita en el tema de los ríos y eso, todo está tranquilo, está normal completamente, no tenemos ningún problema más que el tema del mar de fondo”, afirmó Esquivel Bejarano.

Sobre la suspensión de clases, el alcalde indicó que durante la noche se evaluará si la medida se extiende o si las actividades presenciales en las escuelas pueden reanudarse.

Las autoridades continuarán con el monitoreo de la evolución de Boris y de las condiciones marítimas en la costa michoacana.

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