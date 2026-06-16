Fiscal de Michoacán solicita licencia al cargo; buscará candidatura de Morena a la gubernatura

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Fiscal de Michoacán solicita licencia para separarse del cargo. Foto: César Cabrera

El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, solicitó licencia para separarse del cargo al Congreso del Estado en el marco del proceso de selección del candidato para la gubernatura por Morena.

De acuerdo con el oficio entregado el día de ayer a la Presidencia de la Mesa Directiva, la petición de licencia es temporal por un periodo de 30 días y a partir del 22 de junio.

El periodo de ausencia será de hasta 45 días, con el objetivo de participar en el proceso interno del partido Morena para la designación del Coordinador Estatal de Defensa de la Transformación y abanderado de dicho partido a la gubernatura de Michoacán.

En rueda de prensa, Torres Piña aseguró que su separación temporal no afectará la operatividad ni el seguimiento de las investigaciones en curso.

Subrayó que la institución cuenta con un equipo sólido y eficiente que garantiza la continuidad de las funciones de procuración de justicia durante su ausencia.

Adelantó que, de manera temporal, el vicefiscal Israel Vega quedará al frente de la FGE como encargado de despacho.

Ante esto, la Comisión de Justicia del Congreso de Michoacán solicitó analizar esta solicitud en la próxima sesión del pleno con fundamento en lo dispuesto en los artículos 64 y 244 de la Ley Orgánica de Procedimientos.

Carlos Torres Piña en la FGE de Michoacán

Carlos Torres Piña fue designado como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán el 27 de julio de 2025, tras haber logrado 32 votos a favor de los 40 diputados.

Su nombramiento se dio por un periodo de nueve años, el cual legalmente concluiría en 2034.

Tras la presentación de la solicitud de Carlos Torres Piña, el Congreso del Estado deberá sesionar para determinar si acepta o niega la licencia de separación temporal al cargo de fiscal de Michoacán.

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