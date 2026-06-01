Ni volcán, ni géiser: expertos de la UNAM explican qué surgió en Ixtlán, Michoacán

GENERANDO AUDIO...

Expertos ya analizaron el fenómeno que surgió en Ixtlán, Michoacán. Foto: UNAM

Recientemente, expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dieron a conocer que ya analizaron el fenómeno que surgió hace unos días en Ixtlán, Michoacán, asegurando que no se trata ni del nacimiento de un volcán, ni tampoco de un géiser.

Expertos de la UNAM afirman que no es un géiser el fenómeno de Ixtlán, Michoacán

Expertos de la UNAM y de la Universidad Michoacana visitaron la casa ubicada en la comunidad de El Salitre, en Ixtlán, Michoacán, donde ocurrió un fenómeno el pasado 25 de mayo captado en video y compartido en redes sociales, llegándose a afirmar que se trataba del nacimiento de un géiser.

Al respecto, los especialistas de las dos universidades concluyeron que no se trata ni del nacimiento de un volcán, ni tampoco de un géiser; que en realidad es un pozo de lodo, una manifestación hidrotermal asociada con la circulación de fluidos calientes en el subsuelo.

“Acudimos el miércoles 27 de mayo a la zona, para recabar muestras y tratar de identificar el origen del fenómeno. Las evidencias encontradas indican que se trata de pozos y manifestaciones hidrotermales superficiales relacionadas con la circulación de fluidos calientes“, explicó la doctora Ruth Esther Villanueva Estrada, investigadora de la Unidad Michoacán del Instituto de Geofísica de la UNAM y especialista en geotermia.

¿Por qué no podría tratarse de un géiser ni tampoco de un volcán?

Durante la inspección observaron emisiones de vapor, agua caliente, gases y lodo que suben a través de las fracturas del subsuelo; características que, según la especialista Villanueva Estrada, “son incompatibles con un géiser“.

Sí, agregó que un géiser expulsa agua caliente y vapor de manera intermitente debido a la acumulación de presión en conductos y cavidades subterráneas.

Y luego indicó que tampoco puede tratarse del nacimiento de un volcán, pues igual no encontraron evidencia de magma ascendiendo hacia la superficie.

Identificaron 11 pozos de lodo en total

Por otra parte, los expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México informaron que durante la visita a Ixtlán, Michoacán, se identificaron en total 11 pozos de lodo; tres dentro de la casa donde inicialmente se reportó el fenómeno, y ocho más en un terreno aledaño.

Además, registraron temperaturas cercanas a 86 grados en algunos puntos, además de concentraciones bajas de gases como amoniaco, dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno.

¿Por qué ocurren estos fenómenos en Ixtlán?

También explicaron que estos fenómenos ocurrieron porque la comunidad de El Salitre se encuentra sobre la falla de Ixtlán, una estructura geológica que facilita la circulación y el ascenso de fluidos calientes desde zonas profundas del subsuelo hacia la superficie.

De hecho, aseguraron que este comportamiento ya había sido observado en 2017, cuando surgieron varios pozos alineados con este sistema de fallas. Ahora, añadieron, los 11 pozos que aparecieron el pasado 25 de mayo presentan una distribución similar, lo que refuerza la interpretación de que se trata de un proceso hidrotermal asociado a la dinámica geológica de la región.

¿Cuáles son las recomendaciones ante estos fenómenos?

La experta de la UNAM da las siguientes recomendaciones por este tipo de fenómenos, pues indica que no será la última vez que ocurran:

Vigilar el terreno ante la posible aparición de grietas o abombamiento del suelo

No acercarse a los orificios o zonas con vapor

Evitar caminar sobre suelos agrietados o húmedos que presenten temperaturas altas

No introducir objetos en los pozos

Mantener alejados a niños y mascotas

Avisar a las autoridades competentes del municipio al percibir estos fenómenos

Y atender únicamente la información oficial emitida por Protección Civil y por las autoridades competentes

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.