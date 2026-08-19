IMÁGENES: Michoacán amanece con bloqueos y quema de vehículos en distintos puntos
Durante la mañana de este miércoles se registran bloqueos carreteros y quema de vehículos en diversos puntos de Michoacán.
Habitantes también alertaron sobre una presunta balacera en el entronque hacia Zacapu y Purépero, por lo que recomendaron evitar la zona.
También se reportó la quema de vehículos sobre la carretera libre Pátzcuaro-Tzintzuntzan, así como en el tramo de Purépero a Quiroga.
Otros puntos señalados son las rutas Zamora-La Piedad, Sanabria-Purépero, Purépero-Churintzio y la salida de Purépero hacia Tlazazalca.
Asimismo, se pidió a los conductores extremar precauciones en la zona de Los Nogales y evitar desplazamientos por los puntos considerados de riesgo.
En algunos de los tramos donde hubo incendios, ya hay presencia de corporaciones de seguridad.
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