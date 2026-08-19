IMÁGENES: Michoacán amanece con bloqueos y quema de vehículos en distintos puntos

| 08:02 | Charbell Lucio | Uno TV
Bloqueos en Michoacán
Bloqueos en Michoacán este 19 de agosto de 2026. Foto: Charbell Lucio.

Durante la mañana de este miércoles se registran bloqueos carreteros y quema de vehículos en diversos puntos de Michoacán.

Habitantes también alertaron sobre una presunta balacera en el entronque hacia Zacapu y Purépero, por lo que recomendaron evitar la zona.

También se reportó la quema de vehículos sobre la carretera libre Pátzcuaro-Tzintzuntzan, así como en el tramo de Purépero a Quiroga.

Otros puntos señalados son las rutas Zamora-La Piedad, Sanabria-Purépero, Purépero-Churintzio y la salida de Purépero hacia Tlazazalca.

Asimismo, se pidió a los conductores extremar precauciones en la zona de Los Nogales y evitar desplazamientos por los puntos considerados de riesgo.

En algunos de los tramos donde hubo incendios, ya hay presencia de corporaciones de seguridad.

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