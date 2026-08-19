IMÁGENES: Michoacán amanece con bloqueos y quema de vehículos en distintos puntos

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Bloqueos en Michoacán este 19 de agosto de 2026. Foto: Charbell Lucio.

Durante la mañana de este miércoles se registran bloqueos carreteros y quema de vehículos en diversos puntos de Michoacán.

Habitantes también alertaron sobre una presunta balacera en el entronque hacia Zacapu y Purépero, por lo que recomendaron evitar la zona.

Así nuevamente Michoacán hoy 19 de agosto . ¿Cuándo las autoridades van a detener esto? pic.twitter.com/zuaM0JU73D — 👣Endy (@antares75) August 19, 2026

También se reportó la quema de vehículos sobre la carretera libre Pátzcuaro-Tzintzuntzan, así como en el tramo de Purépero a Quiroga.

Otros puntos señalados son las rutas Zamora-La Piedad, Sanabria-Purépero, Purépero-Churintzio y la salida de Purépero hacia Tlazazalca.

En Zamora, Michoacán, se registran bloqueos sobre la carretera, antes de llegar al Zaus.



Así mismo se registra un bloqueo cerca del Pochote (CERESO) de Zamora sobre carretera hacia Ixtlán. pic.twitter.com/f4ywBuOxea — Ángel Lucio (@ngelLucio) August 19, 2026

Asimismo, se pidió a los conductores extremar precauciones en la zona de Los Nogales y evitar desplazamientos por los puntos considerados de riesgo.

En algunos de los tramos donde hubo incendios, ya hay presencia de corporaciones de seguridad.

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