¿Cómo amanece Michoacán tras narcobloqueos por captura de 12 ligados al “Tío Lako”?

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Carreteras en Michoacán. Foto: Cuartoscuro

Michoacán amaneció este jueves bajo un fuerte despliegue de seguridad luego de los narcobloqueos, quema de vehículos y ataques registrados en distintos puntos del estado tras la captura de 12 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), vinculados con un grupo cercano a Heraclio Guerrero Martínez, alias el “Tío Lako”.

Los hechos provocaron afectaciones en carreteras y vialidades de diferentes municipios, principalmente en regiones como Zamora, La Piedad, Pátzcuaro y Morelia.

¿Qué pasó en Michoacán?

De acuerdo con autoridades, los bloqueos y quema de vehículos se registraron después de un operativo para detener a presuntos integrantes del CJNG. Como resultado, 12 personas fueron aseguradas durante las acciones de seguridad en los municipios de Tanhuato y Ecuandureo.

Tras estas capturas, se registraron acciones de protesta criminal que incluyeron bloqueos carreteros, vehículos incendiados y otros hechos violentos en distintos puntos de Michoacán.

¿Cómo amanecen las carreteras?

Durante las primeras horas de este jueves se mantiene la vigilancia en las principales carreteras del estado. Las corporaciones de seguridad desplegaron operativos para garantizar el libre tránsito y evitar nuevos actos de violencia.

Autoridades estatales y federales mantienen coordinación ante la posibilidad de que se registren nuevos bloqueos o hechos relacionados con las detenciones.

¿Quién es el “Tío Lako”?

Heraclio Guerrero Martínez, alias el “Tío Lako”, es identificado por autoridades como un presunto integrante del crimen organizado con presencia en la región y señalado como presunto compadre del “Mencho“.

Por ahora, Michoacán permanece bajo vigilancia, principalmente en las zonas donde se registraron los bloqueos y quema de vehículos, mientras continúan los operativos para mantener la seguridad.

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