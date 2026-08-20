Sube a 12 cifra de detenidos tras operativo contra Los Guerrero en Michoacán

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Operativo contra Los Guerrero suma tres detenidos más.. FOTO: Cuartoscuro

El número de detenidos en Michoacán durante los operativos contra Los Guerrero, grupo identificado como una célula al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aumentó a 12 personas, informaron autoridades federales.

Las acciones de seguridad se mantienen en Tanhuato, Michoacán, y zonas cercanas, donde fuerzas federales continúan con labores de vigilancia y coordinación para reforzar la seguridad y evitar la reagrupación de integrantes de esta organización criminal.

Operativo contra Los Guerrero suma tres detenidos más en Michoacán

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, las tres capturas más recientes se realizaron mediante acciones coordinadas entre elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina (Semar).

Con estas detenciones, la cifra total de personas capturadas durante los operativos desplegados contra Los Guerrero llegó a 12.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal, que dará seguimiento a las investigaciones y será la instancia encargada de determinar su situación jurídica en las próximas horas.

Mantienen despliegue de seguridad en Tanhuato

Las fuerzas de seguridad mantienen un fuerte despliegue en la región de Tanhuato y zonas aledañas. Las autoridades continúan con trabajos de vigilancia y coordinación entre instituciones para reforzar la seguridad en el área.

El objetivo de estas acciones, de acuerdo con el Gabinete de Seguridad, es impedir la reagrupación de integrantes de Los Guerrero y mantener las condiciones de seguridad para la población.

Gabinete de Seguridad destaca respeto a derechos humanos

El Gabinete de Seguridad señaló que los operativos se desarrollan bajo los principios del Estado de Derecho y con respeto a los derechos humanos.

Las acciones buscan garantizar la tranquilidad de la población, preservar el orden público y asegurar el libre tránsito en la región de Tanhuato y sus alrededores.

Las autoridades federales mantienen los trabajos de vigilancia y coordinación interinstitucional en la zona.

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