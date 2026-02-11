Escoltas frustran intento de asalto a empresario aguacatero en Uruapan

GENERANDO AUDIO...

Intento de asalto a empresario aguacatero en Uruapan. Foto: Getty

En redes sociales ha comenzado a compartirse un video con el que se captó el momento justo en que un empresario aguacatero sufrió un intento de asalto en el municipio de Uruapan, en el estado de Michoacán.

Captan en video intento de asalto a empresario aguacatero en Uruapan

Desde hace algunas horas ha comenzado a compartirse y a volverse viral un video en redes sociales en el que se puede observar el intento de asalto que sufrió un empresario aguacatero en el municipio de Uruapan, en Michoacán.

En la grabación, de apenas medio minuto, se muestra como a la camioneta blanca en la que viajaba el empresario aguacatero se aproxima una motocicleta en la que viajaban dos sujetos.

De un momento a otro, uno de ellos se baja de la moto y se acerca a una de las puertas traseras del vehículo para intentar abrirla, mientras apunta con una pistola.

Pero los presuntos asaltantes fueron sorprendidos cuando uno de los escoltas del empresario aguacatero comenzó a dispararles desde el interior de la camioneta blanca.

Hieren a presunto asaltante

El escolta logró herir a uno de los presuntos asaltantes, quien fue alcanzado metros más adelante, pues quedó tirado en el suelo, mientras que su cómplice logró escapar.

De hecho, también hay otro video que se está compartiendo en redes sociales en el que se ve como el delincuente es alcanzado por uno de los escoltas del empresario aguacatero y lo patea mientras éste sigue en el suelo.

Según reportes, todo esto pasó frente a un fraccionamiento en la colonia Jardines del Pedregal en Uruapan, Michoacán. Además, indican que el criminal herido confesó que su intención era quitarle dinero al empresario aguacatero que acababa de retirar del banco.

Aunque al sujeto lo hospitalizaron, está detenido y las autoridades locales llevarán a cabo más investigaciones para saber qué fue lo que ocurrió exactamente.

