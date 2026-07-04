Sheinbaum destina 4 mil mdp al Plan de Justicia del pueblo P’urhépecha

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Sheinbaum asigna 4 mil mdp al Plan de Justicia P’urhépecha. Foto: Uno TV

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Plan de Justicia para el Pueblo P’urhépecha contempla una inversión superior a 4 mil millones de pesos destinados a proyectos de salud, educación, caminos, seguridad e infraestructura comunitaria en Michoacán.

Durante un encuentro en Cherán, la mandataria aseguró que los recursos se definen mediante asambleas comunitarias y no desde oficinas gubernamentales.

“¿Cómo se hacen los Planes de Justicia? Con ustedes. No se hacen en una oficina del gobierno federal, del Gobierno del Estado, se hacen en asambleas”, expresó.

Sheinbaum anuncia nuevos proyectos para Cherán

Como parte de los acuerdos con las comunidades P’urhépecha, la presidenta anunció nuevas acciones para fortalecer los servicios públicos y la infraestructura en la región.

Entre los compromisos destacan:

Construcción de un área de hemodiálisis en el Hospital de Cherán.

Rehabilitación de la Unidad Deportiva.

Apertura de las licenciaturas de Medicina y Enfermería.

Fortalecimiento de empresas comunitarias.

Reunión en la Ciudad de México para atender temas de seguridad.

Construcción de un Centro de Control y Comando (C2).

Atención a las solicitudes presentadas por las comunidades durante la visita.

¿En qué se han invertido los más de 4 mil millones de pesos?

El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, explicó que la inversión se ha distribuido en distintos proyectos prioritarios.

Entre ellos se encuentran:

Construcción de 27 caminos artesanales , con una meta de 74.34 kilómetros y una inversión de 485 millones de pesos.

, con una meta de 74.34 kilómetros y una inversión de 485 millones de pesos. Operación de Casas y Comedores Escolares de la Niñez Indígena , que benefician a 527 niñas y niños.

, que benefician a 527 niñas y niños. Funcionamiento de 21 Casas Comunitarias de Lenguas Indígenas .

. Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM), que benefician a 161 comunidades.

Sheinbaum asigna 4 mil mdp al Plan de Justicia P’urhépecha. Foto: Uno TV

Destacan avances en salud, seguridad e infraestructura

La subsecretaria de Ciencias y Humanidades, Violeta Vázquez-Rojas Maldonado, informó que el Plan de Justicia también registra avances en distintos rubros.

Entre ellos mencionó:

Construcción de un hospital del ISSSTE.

Inicio de estudios para un hospital del IMSS Bienestar en la Cañada de los Once Pueblos.

Contratación de 646 médicos y más de mil enfermeras .

y más de . Construcción, a partir de 2027, de dos Unidades de Medicina Familiar Plus.

Edificación de un cuartel de la Guardia Nacional para 150 elementos.

Remodelación de 17 tramos carreteros y desarrollo de 27 caminos artesanales.

Entrega de 27 mil estufas eficientes de leña.

Construcción de 13 Centros LIBRE.

Apoyos para artesanas y Créditos a la Palabra.

Sheinbaum refrenda apoyo a migrantes mexicanos

Durante su mensaje, la presidenta también envió un reconocimiento a los mexicanos que viven en Estados Unidos, particularmente a los originarios de Michoacán.

“Son héroes y heroínas de la patria”, afirmó, al señalar que su gobierno continuará defendiendo a los connacionales que radican en ese país.

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, destacó que el Plan de Justicia fortalece la autodeterminación y los usos y costumbres de los pueblos originarios, mientras que el representante del Consejo Mayor de Cherán, Francisco Rosas Tomás, reconoció la disposición del Gobierno federal para atender las necesidades de las comunidades sin afectar su autonomía.

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