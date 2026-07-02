Minas explosivas siembran el terror en Apatzingán; crece la crisis humanitaria

GENERANDO AUDIO...

En Apatzingán, las minas del narco afectan a la población. Foto: Cuartoscuro/ UnoTV

Eran las 6 de la mañana del 19 de junio de 2026, cuando Leonel Arturo, fletero de oficio, conducía, junto a su cuadrilla de cortadores de limón, hacia una huerta en la comunidad de El Guayabo, en Apatzingán, Michoacán.

Minas, un riesgo mortal en Michoacán

En la Tierra Caliente, el suelo esconde un riesgo mortal: una mina terrestre estalló bajo su camioneta y su vida cambió para siempre.

“Yo pienso a mi pensar que yo estaba arriba de la mina, porque yo lo único que recuerdo es que prendí la camioneta y se oyó la explosión. La camioneta se levantó como unos 10 metros de altura conmigo y mi compañero y uno que iba atrás en la caja. Atrás iba mi cuadrilla en una Nissan que fueron los que auxiliaron. Al momento que yo me bajé, pues mi pie ya lo tenía desmembrado desmoronado. Mi pie ya lo perdí y salí arrastrándome, pues parecía como un remolino de tierra y polvo que no me miraban mis cortadores. Ellos pensaban que estaba muerto, pero me querían salvar mi vida”, dijo Leonel Arturo González Vargas, sobreviviente de explosión de mina.

El impacto le arrebató el pie derecho y le incrustó esquirlas metálicas en el ojo izquierdo.

Hospitales sin médicos e insumos

El estallido fue sólo el inicio del calvario. Al llegar al hospital, vino el segundo golpe: no había personal médico ni insumos básicos.

“Para mi sorpresa en el Hospital Regional de Apatzingán no tenía camilleros ni anestesiólogo. Tuvimos que conseguir el anestesiólogo por fuera. El medicamento lo tiene que comprar uno afuera, y todavía, llega el de Fiscalía, a quererme hacer unas preguntas. Hazme el favor, yo muriéndome, desangrándome y él quería hacerme unas preguntas de qué iba a pasar con mi camioneta”.

Ante la falta de atención gubernamental, familiares y amigos han organizado colectas y kermeses en Apatzingán para cubrir los gastos médicos y su rehabilitación.

“Por la operación del ojo fueron 40 mil pesos, de una kermés, de una rifa de una botella, saqué para pagarla gracias a Dios y a la gente que me apoyó”.

Hoy, el objetivo de este padre de familia es comprar una prótesis que le permita trabajar para mantener a los suyos.

“Quiero pedir el apoyo para mi prótesis. Hay quien quiera apoyarme de preferencia, pues que fuera el Gobierno, porque le corresponde porque prácticamente perdí todo en eso, todo. Estábamos cotizándola otra vez como 100 mil pesos la prótesis”.

Leonel pide al Gobierno Federal detener los crímenes de guerra y la crisis en Apatzingán.

“Que nos volteen a ver, la economía en Apatzingán está por los suelos, todas las cosechas de limón para allá. Para esas rancherías se están tirando, la gente se está muriendo, así como lo oyen, se están muriendo de hambre, no son chismes ni habladurías de nadie, es real, la guerra es real”, añadió González Vargas.

Realizan trabajos para buscar minas

Las autoridades reconocen que hay comunidades desplazadas por la violencia y afirman que los operativos para retirar minas en Tierra Caliente son constantes.

“En la parte de la zona sur del municipio de Apatzingán se tienen reportados desplazamientos de personas, locatarios de por ejemplo Loma de Hoyos, Presa del Rosario, etcétera. Estas comunidades, ya se tomaron las medidas correspondientes de manera coordinada tanto con el Ejército”.

“En este caso corresponde a la 43 Zona Militar, de manera coordinada con la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública, se mantiene lo que es la Instalación de BOIS y recorridos de manera preventiva en las zonas que principalmente han señalado que son las más afectadas, obviamente aparte de los trabajos de desminado en las diferentes regiones, dijo Israel Vega, fiscal Interino de Justicia de Michoacán.

Unotv.com constató que la 43 Zona Militar con sede en Apatzingán, cuenta con una máquina desminadora utilizada para limpiar terrenos, pero los trabajos del Ejército parecen ser insuficientes, pues el 29 de junio, otro hombre de 67 años fue blanco de una mina que lo mantiene hospitalizado con ambas manos laceradas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.