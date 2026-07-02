Emiten alerta por presencia de serpientes de cascabel en Morelia

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Alerta por serpientes cascabel en Morelia. Foto ilustrativa: Cuartoscuro

Expertos alertan a la población de Morelia, Michoacán, por la presencia de serpientes cascabel durante esta temporada de lluvias y emiten una serie de recomendaciones en caso de sufrir mordeduras que pueden provocar la muerte.

Presencia de serpientes de cascabel durante temporada de lluvias en Morelia

El biólogo Arturo Armenta, de la Unidad de Rescate y Conservación Animal de Morelia, advirtió a la población de la capital de Michoacán por la presencia de serpientes cascabel durante esta temporada de lluvias.

A través de su cuenta oficial de Facebook, indicó que por las precipitaciones, las serpientes cascabel han comenzado a desplazarse a diferentes puntos de Morelia, pero principalmente a la periferia, cerca de terrenos baldíos y zonas boscosas.

¿Cuáles son las principales recomendaciones?

El experto señala que si las personas viven cerca de zonas boscosas o en áreas de grandes extensiones de campo sin urbanizar en Morelia, Michoacán, se debe tener cuidado al mover objetos, especialmente en jardines o áreas verdes, pues al estar cerca del medio silvestre, especies como las serpientes pueden buscar lugares cálidos o secos para protegerse de las lluvias.

“En ocasiones, las casas y algunos objetos resultan ser espacios ideales para ellas”, indica en una publicación que realizó en sus redes sociales.

Tres especies de serpientes de cascabel tienen presencia en Morelia

Arturo Armenta indica que hay tres especies de serpientes de cascabel venenosas, de importancia médica, que tienen presencia en Morelia, Michoacán, y con las cuales se debe tener mucho cuidado:

𝘊𝘳𝘰𝘵𝘢𝘭𝘶𝘴 𝘮𝘰𝘭𝘰𝘴𝘴𝘶𝘴 (Cascabel cola negra)

𝘊𝘳𝘰𝘵𝘢𝘭𝘶𝘴 𝘱𝘰𝘭𝘺𝘴𝘵𝘪𝘤𝘵𝘶𝘴 (Cascabel ocelada)

𝘊𝘳𝘰𝘵𝘢𝘭𝘶𝘴 𝘢𝘲𝘶𝘪𝘭𝘶𝘴 (Cascabel negra de Querétaro)

Al respecto, agrega que están consideradas bajo protección especial de acuerdo a la NOM-059-2010-SEMARNAT, por lo que extraer, dañar, cazar, matar y comercializar estás especies es considerado un delito federal.

Y también agrega que algunos ejemplares han sido rescatados en distintos puntos de Morelia: Faldas del Quinceo, Mirador del Punhuato, Jesús del Monte, Colonia La loma, Altozano y Cañadas del Bosque.

¿Qué hacer en caso de encontrar una serpiente de cascabel?

El experto señala que lo mejor es nunca manipular una serpiente con las manos, especialmente si no se conoce su especie, ya que pueden poseer un veneno que podría terminar con la vida de una persona adulta en minutos si no se atiende.

Entonces, las recomendaciones, en caso de encontrarse una serpiente de cascabel, son las siguientes:

No manipular

No capturar

Mantener distancia

No perderla de vista

Llamar a expertos para su rescate

¿Qué hacer en caso de sufrir una mordedura?

También el biólogo recomienda las siguientes acciones en caos de sufrir una mordedura de una serpiente de cascabel:

Conservar la calma para evitar acelerar el ritmo cardíaco y flujo sanguíneo

Localizar el hospital más cercano y acudir. En caso de que no se pueda trasladar a una unidad médica, llamar a emergencias para recibir atención médica en el menor tiempo posible

Pedir a alguna persona asistencia, ya que una picadura o mordedura de animal venenoso es considerada una emergencia. Si se está solo, evitar quedarse dormido y dejar la puerta entreabierta para que entren los servicios de emergencia

Seguir las medidas de prevención y evitar aquellas que puedan complicar la salud como el uso de remedios caseros como los siguientes: no torniquetes, no tratar de succionar el veneno, no automedicarse

De ser posible, brindar toda la información sobre el animal con el que se tuvo el accidente para que el diagnóstico sea preciso. Las fotos ayudan

Estos son los hospitales de Morelia que cuentan con faboterápicos y/o antivenenos:

Unidad Médica Familiar No. 80, ubicado en Av. Francisco I. Madero Poniente No. 1200, Colonia Centro

Hospital Regional De Morelia ISSSTE, ubicado en carretera Morelia-Atapaneo km 6, Pueblo de Atapaneo, Morelia

Hospital General Regional Charo 1, ubicado en Avenida Bosques de los Olivos No. 101, Colonia la Goleta, Municipio Charo, Morelia

Hospital General De Zona 83, ubicado en Av. Camelinas No. 1935, Colonia Electricistas

Hospital de la Mujer ubicado en Guillermo Rocket No. 250, Colonia Poblado Ocolusen, Morelia

Hospital Civil de Morelia “Dr. Miguel Silva” ubicado en Calle Samuel Ramos S/N, Colonia Cuauhtémoc

Hospital Ángeles Morelia ubicado en Av. Montaña Monarca Norte No. 331, Colonia Desarrollo Montaña Monarca

Centro Toxicológico Morelia

Igual compartió que en caso de una emergencia parecida, pueden llamar al 911; a Bomberos y Protección civil: 443 322 5500; a la unidad de la PROFEPA en Morelia: 4433133181 extensiones 18714 y 18716; o a él, miembro de la Unidad de Rescate y Conservación Animal de Morelia: 443 431 2892.

“¡Cuidemos de la fauna! Matarlas no es la solución. Todos podemos coexistir sin dañar a otros seres vivos, que lo único que buscan, al igual que tú y yo, es sobrevivir”, indica por último.

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