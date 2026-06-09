“Yo no soy testigo de nada”: Raúl Morón comparece por caso Carlos Manzo

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Raúl Morón comparece por caso Carlos Manzo. Foto: Charbell Lucio.

El senador Raúl Morón Orozco acudió esta mañana a comparecer ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, para rendir su declaración en torno al caso Carlos Manzo.

A las afueras de la Fiscalía Especializada en Homicidio Doloso, Morón Orozco aseguró que su citación tiene el objetivo de que se “cierre ese tema” y se esclarezca el homicidio de Carlos Manzo, quien fuera alcalde de Uruapan.

“Nosotros venimos con todo, tranquilidad, con serenidad, a eso venimos, a cerrar ese tema ya, porque creo que es importante que la sociedad de Michoacán se entere ya de manera clara, precisa, qué pasó el primero de noviembre y que dejen de especular”, señaló.

Previo a su ingreso al FGE, el legislador federal afirmó que acude este día en libertad y en calidad de testigo, y se deslindó del homicidio de Manzo Rodríguez.

“Yo no soy testigo de nada, yo no estuve en el lugar, no conozco nada, no sé las motivaciones. Sin embargo, creo que es pertinente ya cerrar el caso y por eso venimos aquí”, dijo.

Consideró que no hay ninguna justificación para que tanto él como el diputado federal Leonel Godoy y el exalcalde de Uruapan, Ignacio Campos, hayan sido llamados a declarar; sin embargo, ante la existencia de una denuncia en su contra presentada por la viuda de Manzo, Grecia Quiroz, el senador Raúl Morón consideró que deben ser llamados otros personajes políticos.

“Si el origen de este llamado son los videos, yo creo que tienen que llamar a más gente y ya cerrar este caso y ya finiquitar las cosas y hacer públicos todos los resultados de la investigación. Hay más de 22 detenidos, entonces, todo apunta a una línea de investigación”, concluyó.

A mediados de mayo de 2026, la FGE citó a declarar tanto al diputado federal Leonel Godoy Rangel como al exalcalde de Uruapan, Ignacio Campos Equihua.

Ambos fueron citados en calidad de testigos para esclarecer los presuntos señalamientos hechos en vida por Carlos Manzo y por su familia tras su muerte.

En sus declaraciones, Godoy afirmó que no tiene ninguna relación con los hechos y calificó su presencia como un cumplimiento de su responsabilidad ciudadana, aunque consideró que el citatorio podría tener tintes políticos para dañar su imagen.

Por su parte, Campos, como predecesor de Manzo en la alcaldía de Uruapan, y tras ríspidas diferencias políticas con Manzo, negó cualquier vínculo con el homicidio y se dijo dispuesto a colaborar con las autoridades para que el caso no quede impune.

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