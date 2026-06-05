Vetan a Grecia Quiroz y a cinco funcionarios del Congreso de Michoacán; los declaran personas “non gratas”

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Vetan a Grecia Quiroz del Congreso de Michoacán. Foto: Charbell Lucio

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, Baltazar Gaona García, dio a conocer que Grecia Quiroz, actual alcaldesa de Uruapan, quedará vetada de las instalaciones. De hecho, agregó que también cinco funcionarios de su administración no podrán pasar al recinto del estado.

Grecia Quiroz será vetada del Congreso de Michoacán

En entrevista con reporteros de varios medios, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, Baltazar Gaona, dio a conocer que ordenó vetar de las instalaciones a la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, exesposa también de Carlos Manzo, asesinado en noviembre de 2025.

Además, indicó que no será la única persona que tendrá prohibido entrar al recinto legislativo michoacano, pues aseguró que cinco funcionarios más, que forman parte del equipo de trabajo de la actual alcaldesa de Uruapan, no tendrán acceso también.

¿Por qué Grecia Quiroz será vetada del Congreso local?

Gaona García explicó que ordenará la restricción de acceso al Congreso de Michoacán para Grecia Quiroz, así como para cinco miembros de su administración, por considerarlos responsables de los daños provocados al edificio durante una manifestación hecha el pasado 27 de mayo.

En ese día, los integrantes del llamado “Movimiento del Sombrero” llevaron a cabo una protesta frente al recinto legislativo para mostrarse en contra de la reforma electoral. Y por esto, el presidente del Congreso de Michoacán calificó a esta organización como agresiva.

¿Quiénes son los otros 5 funcionarios vetados?

Además de mencionar a Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, Baltazar Gaona señaló que los siguientes funcionarios no podrán entrar al Congreso de Michoacán:

Regidor Víctor Hugo de la Cruz Saucedo

Secretario de Obras Públicas, Esteban Constantino Magaña

Secretario del Ayuntamiento, Arturo Ramírez Rivas

Secretario de Turismo, Emilio Herrera Cuadra

Responsable de comunicación digital, Martha Alejandra Ávila Ortega

Su visita “no es grata”

“Es un movimiento mucho muy agresivo y, la verdad, su vista en el Congreso no es grata. Se les va a prohibir la entrada. Sí se les va a atender, pero de la puerta hacia afuera”, dijo el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, Baltazar Gaona, refiriéndose al Movimiento del Sombrero y a su protesta con la que acusó daños a la fachada principal del recinto legislativo.

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