Rayo cae sobre dos mujeres y las manda al hospital en Zitácuaro, Michoacán

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Rayo impacta a dos mujeres en Zitácuaro. Foto ilustrativa: Getty Images

Un rayo impactó sobre dos mujeres en el municipio de Zitácuaro, en el estado de Michoacán, por lo que personal de emergencias atendió a las víctimas, quienes sufrieron quemaduras en algunas partes de sus cuerpos.

Impacto de rayo en dos mujeres de Zitácuaro

El Heroico Cuerpo de Bomberos de Zitácuaro, Michoacán, dio a conocer a través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, que este pasado miércoles 3 de junio de 2026 atendieron una emergencia relacionada con el impacto de un rayo a dos mujeres.

De acuerdo con el reporte de este cuerpo de emergencias local, el incidente ocurrió la tarde de este miércoles, aproximadamente a las 18:34 horas, en un lugar conocido como Macho de Agua.

Sufren quemaduras de primer grado

Según el Cuerpo de Bomberos de Zitácuaro, recibieron una llamada con la cual les reportaron personas lesionadas por el impacto de un rayo, por lo que se dirigieron a la ubicación y, al llegar al lugar, se dan cuenta de que se trataba de dos mujeres afectadas, las cuales ya eran trasladadas por unidades de la guardia comunal.

Las víctimas, indicaron, presentaban quemaduras de primer grado provocadas por el impacto del rayo; una de ellas a la altura del hipocondrio derecho y fosa ilíaca derecha, y la otra en su pierna izquierda, a la altura del fémur tercio distal.

Por esto, les brindaron las primeras atenciones en el lugar y luego las trasladaron al hospital regional para su valoración y atención médica especializada.

Según testigos, el accidente ocurrió cuando las dos mujeres se encontraban adentro de su domicilio, cuando de repente fueron alcanzadas por un rayo, provocándoles lesiones.

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