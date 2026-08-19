Tribunal ratifica sanción contra Noroña por violencia de género contra Grecia Quiroz: debe ofrecer disculpa pública

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Noroña incurrió en violencia de género contra Grecia Quiroz. Foto: Cuartoscuro

El Tribunal Electoral de Michoacán reiteró, por mayoría de votos, que Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, incurrió en violencia de género contra Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan.

En la sesión pública del 14 de agosto, los magistrados señalaron que las declaraciones difundidas por Noroña en su canal de YouTube y en redes sociales personales fueron realizadas fuera del ejercicio legislativo.

“Se declara la existencia de violencia política contra las mujeres por razón de género cometida por el denunciado (Gerardo Fernández Noroña) en perjuicio de la denunciante (Grecia Quiroz)”, Amelí Gissel Navarro, magistrada presidente

Los magistrados concluyeron que algunas expresiones sí fueron realizadas dentro de la función legislativa. Sin embargo, otras ocurrieron en espacios personales y pueden ser revisadas dentro del procedimiento sancionador.

“A partir de estos eventos que no forman parte de la inviolabilidad parlamentaria, consideramos que, eventualmente, sí pueda haber una acreditación de la violencia política contra las mujeres en razón de género… en la sesión en donde resolvimos este asunto de manera previa ya habíamos encontrado que sí había algunos elementos de violencia”, Eric López Villaseñor, magistrado

Durante su participación, la magistrada Alma Rosa Bahena Villalobos aseguró que la protección parlamentaria no necesariamente cubre hechos ocurridos fuera de la tribuna, las comisiones o las votaciones. Y destacó que existen, al menos, tres ocasiones en donde se supera la inmunidad parlamentaria.

¿Qué sigue para Fernández Noroña?

El tribunal detalló que, tras la resolución, Gerardo Fernández Noroña deberá ofrecer una disculpa pública a Grecia Quiroz.

Entre las acciones establecidas por el tribunal destacan:

Se ordena dar vista a la mesa directiva de la Cámara de Senadores para que actúe de conformidad

Medidas de reparación integral en favor de Grecia Quiroz

Se vincula al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Electoral de Michoacán para que actúen de conformidad

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