Ofrecen recompensa de 100 mil pesos para encontrar a dos mujeres y un hombre desaparecidos desde 2021 en Michoacán

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Recompensa por desaparecidos. Foto: FGE Michoacán.

Autoridades de Michoacán dieron a conocer que están ofreciendo una recompensa de 100 mil pesos para aquellas personas que proporcionen información confiable para encontrar a dos mujeres y un hombre desaparecidos en el estado desde hace cinco años, en 2021.

Recompensa de 100 mil pesos por desaparecidos en Michoacán

Fue la Fiscalía General de Michoacán la que dio a conocer en un comunicado que emitió el Acuerdo FGEM 24/2026, con el cual ofrecen una recompensa de 100 mil pesos para aquellas personas que entreguen información “fidedigna, útil, veraz y oportuna” para encontrar a dos mujeres y un hombre desaparecidos.

Al respecto, detallaron que las personas desaparecidas a las cuales buscan son las siguientes:

José Daniel Sánchez Hernández

Ana Karen Alamilla Vázquez

Kathia Edalith Sarmiento Barrientos

Están desaparecidos desde 2021

De acuerdo con las autoridades michoacanas, estas tres personas forman parte de una investigación que comenzó por hechos posiblemente constitutivos del delito de desaparición cometida por particulares.

Sí, agregan que José Daniel y Kathia Edalith fueron vistos por última vez el 26 de junio de 2021, mientras que Ana Karen fue vista por última vez el 27 de junio del mismo año.

“La recompensa será otorgada a la persona cuya información resulte determinante para contribuir de manera eficaz a la localización de las personas cuya búsqueda constituye el objeto del Acuerdo. El monto establecido es de 100 mil pesos”, se lee en el comunicado de la Fiscalía de Michoacán.

La información se puede proporcionar anónimamente

De acuerdo con las autoridades, la información sobre estas personas desaparecidas en Guanajuato puede proporcionarse directamente en la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía del estado a través del correo electrónico recompensas@fiscaliamichoacan.gob.mx o al teléfono 800 890 81 06.

Por último, añadieron que la identidad y los datos personales de quienes aporten los datos serán protegidos y tendrán carácter confidencial, en términos de las disposiciones legales aplicables.

“La FGE refrenda su compromiso de mantener y fortalecer las acciones de investigación y búsqueda, así como los mecanismos de colaboración ciudadana que contribuyan a la localización de personas desaparecidas”, finalizaron.

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