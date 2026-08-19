Caen 9 del CJNG en Michoacán; entre ellos, familiares de “Tío Lako”
Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional detuvieron a nueve presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante una operación realizada en los municipios de Tanhuato y Ecuandureo, Michoacán, informó la Secretaría de la Defensa Nacional.
Operativo en Michoacán
De acuerdo al informe oficial, el operativo se llevó a cabo este 19 de agosto en las localidades de Tinaja de Vargas, en Tanhuato, y El Colesio, en Ecuandureo, como resultado de trabajos de inteligencia de la Central Militar.
En las acciones participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Marina.
Caen hija y pareja sentimental del “Tío Lako”
Entre las personas detenidas se encuentran Marisol “N” y Lourdes “N”, identificadas respectivamente como hija y pareja sentimental, de Heraclio “N”, alias “Tío Lako”, señalado como jefe regional del CJNG en Michoacán y Jalisco.
El informe también atribuye a Heraclio “N” la presunta responsabilidad de ordenar agresiones contra elementos de la Guardia Nacional ocurridas el 22 de febrero de 2026, después de la detención de Rubén Oseguera Cervantes, alias “Mencho”.
Durante las detenciones, realizadas en flagrancia, las autoridades aseguraron:
- Dos inmuebles
- 64 vehículos, uno de ellos con blindaje
- Una ametralladora calibre .50
- Cuatro ametralladoras Minimi calibre 5.56 milímetros
- Nueve armas largas
- Un arma corta
- Dos aditamentos lanzagranadas
- Cartuchos y cargadores de diversos calibres
- Diversas cantidades de droga
- Ocho artefactos explosivos improvisados
- Siete motocicletas
- Un dron
- Equipo táctico diverso
Tras la detención de las nueve personas, se registraron bloqueos en distintas vías de comunicación de Michoacán. Ante esta situación, autoridades civiles y militares activaron el Plan Antibloqueo para garantizar el libre tránsito en la entidad.
Las personas detenidas fueron trasladadas en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana y puestas a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede en la Ciudad de México, donde continuarán las investigaciones y las diligencias para determinar su situación jurídica.
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