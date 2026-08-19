Caen 9 del CJNG en Michoacán; entre ellos, familiares de “Tío Lako”

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Detenidos en Michoacán. Foto: Gabinete de Seguridad

Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional detuvieron a nueve presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante una operación realizada en los municipios de Tanhuato y Ecuandureo, Michoacán, informó la Secretaría de la Defensa Nacional.

Operativo en Michoacán

De acuerdo al informe oficial, el operativo se llevó a cabo este 19 de agosto en las localidades de Tinaja de Vargas, en Tanhuato, y El Colesio, en Ecuandureo, como resultado de trabajos de inteligencia de la Central Militar.

En las acciones participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Marina.

Caen hija y pareja sentimental del “Tío Lako”

Entre las personas detenidas se encuentran Marisol “N” y Lourdes “N”, identificadas respectivamente como hija y pareja sentimental, de Heraclio “N”, alias “Tío Lako”, señalado como jefe regional del CJNG en Michoacán y Jalisco.

El informe también atribuye a Heraclio “N” la presunta responsabilidad de ordenar agresiones contra elementos de la Guardia Nacional ocurridas el 22 de febrero de 2026, después de la detención de Rubén Oseguera Cervantes, alias “Mencho”.

Durante las detenciones, realizadas en flagrancia, las autoridades aseguraron:

Dos inmuebles

64 vehículos, uno de ellos con blindaje

Una ametralladora calibre .50

Cuatro ametralladoras Minimi calibre 5.56 milímetros

Nueve armas largas

Un arma corta

Dos aditamentos lanzagranadas

Cartuchos y cargadores de diversos calibres

Diversas cantidades de droga

Ocho artefactos explosivos improvisados

Siete motocicletas

Un dron

Equipo táctico diverso

Derivado de trabajos de investigación e inteligencia en Michoacán, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico, detuvieron en nueve integrantes de una organización delictiva.



Entre ellos se encuentran Marisol “N” y Lourdes “N”, identificadas como hija y pareja… pic.twitter.com/Cf78qQUNm5 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 19, 2026

Tras la detención de las nueve personas, se registraron bloqueos en distintas vías de comunicación de Michoacán. Ante esta situación, autoridades civiles y militares activaron el Plan Antibloqueo para garantizar el libre tránsito en la entidad.

Las personas detenidas fueron trasladadas en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana y puestas a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede en la Ciudad de México, donde continuarán las investigaciones y las diligencias para determinar su situación jurídica.

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