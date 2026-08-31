Celulares de Carlos Manzo podrían aportar nuevas pistas y generar más detenciones: advierte gobernador de Michoacán

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Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán. Foto: Charbell Lucio

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que la entrega de los teléfonos celulares de Carlos Manzo Rodríguez, será fundamental para esclarecer el homicidio del expresidente municipal de Uruapan, al considerar que existen dudas que deben ser despejadas dentro de la investigación.

¿Qué hay en los celulares de Carlos Manzo? Bedolla los considera clave para el caso

El mandatario estatal señaló que, ante la negativa de la viuda de Manzo, Grecia Quiroz, de entregar los celulares del exmunícipe, los dispositivos ya fueron solicitados formalmente por la Fiscalía General del Estado (FGE) y confió en que sean incorporados a la investigación judicial en curso.

“En alguna ocasión, la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, fue requerida de manera voluntaria para entregar los celulares y no accedió; en este caso creo que sí es muy importante que no queden dudas. La propia Grecia Quiroz, la presidenta, ha dicho que tiene dudas y creo que el contar ya dentro de la investigación de manera formal con el contenido del celular, los celulares de Carlos son fundamentales”, precisó.

Caso Carlos Manzo: Bedolla prevé más detenciones tras revisar celulares

Advirtió que, con la revisión de los celulares y las ampliaciones de declaraciones, habrá más detenciones de presuntos implicados en el crimen contra Manzo Rodríguez.

“Habrá mayores datos seguramente con el proceso judicial que ya está en curso y puede ocurrir seguramente que haya más detenciones”, señaló Bedolla, quien resaltó que la investigación sigue en curso.

Recordó que ya fueron detenidos presuntos autores intelectuales, entre ellos, Ramón “N”, alias “R1”; sin embargo, indicó que aún es necesario establecer qué motivó el crimen.

Bedolla respalda investigación de todas las líneas por homicidio de Carlos Manzo

Para ello, expuso, se han investigado todas las líneas y han sido llamados a declarar personajes políticos señalados por Quiroz, como Raúl Morón, Leonel Godoy e Ignacio Campos, además de personas allegadas a Carlos Manzo.

Asimismo, recordó que la semana pasada Juan Manzo, hermano de Carlos Manzo, solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) atraer la investigación, al considerar que existe evidencia de la participación de la delincuencia organizada.

En ese escenario, dijo, correspondería a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) investigar el crimen.

El gobernador también sostuvo que debe separarse el tema electoral de la exigencia de justicia planteada por la sociedad y la familia de Carlos Manzo, a fin de que la investigación avance sin intereses ajenos al esclarecimiento de los hechos.

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