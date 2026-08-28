Homicidio de Carlos Manzo: ¿qué secretos guardan sus celulares? La FGE ya los solicitó en Michoacán

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Vicefiscal Israel Vega y Grecia Quiroz. Foto: Facebook Grecia Quiroz

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) requirió a Grecia Quiroz, el o los equipos de telefonía móvil que utilizaba el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, para realizarles diversos análisis periciales como parte de la investigación por su homicidio.

El requerimiento fue notificado después de que Yesenia Méndez, exsecretaria de Carlos Manzo, ampliara su declaración ministerial y señalara a Grecia Quiroz por presuntamente haber recomendado laboralmente a Samuel “N”, uno de los presuntos implicados en el crimen.

La diligencia forma parte de las líneas de investigación que mantiene abiertas la FGE y busca aportar elementos para el esclarecimiento integral de los hechos.

Los dispositivos deberán ser descritos y procesados pericialmente conforme a los protocolos correspondientes, informó la Fiscalía estatal.

Avances en la investigación

En su calidad de víctima indirecta, la viuda de Manzo y presidenta municipal sustituta también fue informada sobre los avances de las diligencias realizadas y las líneas de investigación que continúan en desarrollo.

La FGE precisó que tanto la comunicación de los avances como el requerimiento de los equipos telefónicos forman parte de las actuaciones ministeriales sustentadas en las disposiciones constitucionales y del Código Nacional de Procedimientos Penales aplicables.

La institución señaló que continuará con las diligencias ministeriales y periciales necesarias, bajo los principios de legalidad, objetividad y respeto al debido proceso, y que informará sobre los resultados conforme el desarrollo de la investigación lo permita.

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