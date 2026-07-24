Arriba cuerpo del alcalde de Temoac a la plaza principal del municipio para homenaje

GENERANDO AUDIO...

Darán homenaje a alcalde de Temoac. Foto Ilustrativa/Cuartoscuro

El cuerpo de Valentín Lavín Romero, alcalde de Temoac, asesinado el pasado miércoles, arribó a la plaza principal del municipio, donde se realizará un homenaje en su memoria.

La zona se encuentra resguardada por elementos de la Policía Morelos, quienes revisan a los pobladores que ingresan a la plaza para estar presentes.

La mañana de este viernes, el Secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfurch, informó que la principal línea de investigación que se tiene en el asesinato es la presunta relación de Valentín Lavín con grupos del crimen organizado.

Tras el homenaje en la explanada del Ayuntamiento, el cuerpo será trasladado a la iglesia del poblado de Huazulco, donde se celebrará una misa y, al terminar, será sepultado en el panteón del mismo poblado.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.