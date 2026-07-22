Fiscalía confirma que alcalde de Temoac murió tras ataque armado

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Valentín Gavin Romero, presidente municipal de Temoac, municipio del oriente de Morelos, murió durante un ataque armado que se registró este miércoles al mediodía mientras se encontraba en su oficina dentro de la presidencia municipal. La Fiscalía del estado confirmó el fallecimiento a través de un comunicado.

Asesinan al alcalde de Temoac, Morelos, durante un ataque armado

De acuerdo con reportes policiacos, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron a la presidencia municipal de Temoac donde se ubicaba el alcalde y le dispararon en varias ocasiones para después huir.

La Fiscalía de Morelos menciona que al lugar de los hechos arribaron elementos del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Oriente, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Coordinación de Servicios Periciales, quienes levantaron el cuerpo sin vida del alcalde.



El lugar fue asegurado por elementos de la policía estatal de Morelos, Guardia Nacional y ejército mexicano, mientras que elementos de la fiscalía general realizan los peritajes correspondientes.

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad desplegó un operativo en el municipio de Temoac y sus alrededores en busca de los responsables de estos hechos delictivos. Hasta el momento, se desconoce el móvil y la identidad de los atacantes.

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