¿Eres estudiante? Así puedes obtener transporte gratuito con el Pase Olin en Morelos

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Transporte gratuito para estudiantes, gracias al Pase Olin. Foto: Cuartoscuro

El registro al programa Pase Olin, que otorgará transporte público gratuito en Morelos a estudiantes de educación superior, estará disponible del 7 al 13 de julio. Los interesados deberán completar el trámite en línea a través del portal oficial del Gobierno del Estado y verificar que su institución educativa forme parte de la primera etapa del programa.

¿Quiénes podrán solicitar el Pase Olin?

En esta primera etapa, el programa incluye planteles ubicados en distintas regiones del estado con el propósito de ampliar la cobertura del beneficio.

Podrán registrarse estudiantes inscritos en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la Universidad Politécnica del Estado de Morelos (UPEMOR), así como en los Institutos Tecnológicos de Zacatepec y Cuautla.

Requisitos para registrarse al Pase Olin

El periodo de inscripción permanecerá abierto del 7 al 13 de julio y el trámite será completamente digital.

Los estudiantes deberán ingresar al portal oficial del Gobierno de Morelos y acceder con su cuenta LlaveMX para validar su identidad.

Entre los documentos solicitados se encuentran:

Credencial para votar (INE)

Comprobante de domicilio reciente

Kárdex o constancia de estudios vigente

Las autoridades recomendaron revisar previamente la convocatoria para verificar que se cumplen todos los requisitos antes de completar el registro.

Entrega de tarjetas y depósitos del programa

Las tarjetas físicas del Pase Olin serán entregadas directamente en los planteles educativos antes del inicio del próximo ciclo escolar.

El apoyo económico será depositado de forma bimestral y, en esta primera etapa, cubrirá los periodos septiembre-octubre y noviembre-diciembre.

Además, el Gobierno de Morelos informó que un equipo técnico dará seguimiento al funcionamiento de la plataforma para atender posibles fallas durante el proceso de registro.

Autoridades mantendrán operativos al transporte público

Las autoridades estatales señalaron que continúan los operativos de supervisión para atender denuncias relacionadas con cobros indebidos en el transporte público.

También recordaron que el incremento autorizado a la tarifa no debe superar los tres pesos y que la tarifa preferencial de cinco pesos para personas adultas mayores se mantiene vigente.

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