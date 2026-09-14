¿Quién era Claudia Tacoronte, la estudiante española asesinada en Morelos?

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A Claudia la asesinaron en la Casa de la Cultura de Cuautla. Foto: Cuartoscuro

En Morelos, asesinaron a Claudia Tacoronte, una joven de origen español, luego de un supuesto asalto en la Casa de la Cultura de Cuautla. El caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio.

¿Qué se sabe de la joven?

Claudia Tacoronte Aguilera tenía 21 años. Era estudiante de la Universidad de Granada, en España; cursaba el cuarto curso de Educación Infantil, en la Facultad de Ciencias de la Educación, y se encontraba de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

La joven llegó a mediados de agosto a Cuautla, Morelos, como parte del intercambio estudiantil. En entrevista con Radio Fórmula, Cat, integrante del colectivo Morritas UAEM, relató un poco sobre cómo era Claudia.

“Era una persona muy dicharachera y abierta a los temas sociales… por eso llegamos a encajar con ella. También era activista en España, sobre todo con el alza de los ecocidios, y muy conectada con el feminismo”.

Ataque en Cuautla

La joven fue asesinada la noche del sábado en Cuautla, Morelos, en un supuesto ataque con arma blanca. La UAEM expresó su indignación por el crimen y confirmó la identidad de la víctima.

El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, informó que la Fiscalía intervino desde el primer momento y que el caso es investigado bajo el protocolo de feminicidio.

Condenan feminicidio

Tras el asesinato de la joven, la Universidad de Granada manifestó su “más firme repulsa y absoluta condena ante el asesinato”.

“La comunidad universitaria desea trasladar sus más sentidas condolencias, solidaridad y afecto a la familia, personas allegadas, compañeros y compañeras de Claudia en estos momentos de tan profundo dolor. Como institución pública comprometida con la transferencia de conocimiento, la defensa de los derechos humanos y la construcción de un pensamiento crítico, la Universidad de Granada reitera la necesidad imperativa de erradicar toda forma de violencia ejercida contra las mujeres”.

🔴 La Universidad de Granada manifiesta su más firme repulsa y condena ante el asesinato de la estudiante Claudia Tacoronte Aguilera en México



🗓️ Minuto de silencio: hoy, 14 de septiembre, a las 11 h en las puertas de todos los centros de la UGR



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La Universidad de Granada rindió homenaje a Claudia Tacoronte, durante el cual se guardó un minuto de silencio.

“Esta mañana hemos rendido homenaje a nuestra estudiante Claudia Tacoronte, asesinada en Cuautla durante un intercambio académico. Se ha guardado un minuto de silencio en su memoria en el Hospital Real y en la Facultad de Ciencias de la Educación, donde estudiaba. Descanse en paz”.

Esta mañana hemos rendido homenaje a nuestra estudiante Claudia Tacoronte, asesinada en Cuautla durante un intercambio académico



Se ha guardado un minuto de silencio en su memoria en el Hospital Real y en la Facultad de Ciencias de la Educación, donde estudiaba



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