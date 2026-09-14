Video: Señalan demora de ambulancia en feminicidio de estudiante española en Morelos

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Joven española Foto: Getty Images/ilustrativa

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que personas solicitan una ambulancia para auxiliar a Claudia Tacoronte, estudiante española de 21 años, quien perdió la vida tras ser atacada con arma blanca en Cuautla, Morelos.

En la grabación, una persona denuncia una presunta demora en la atención y pide ayuda para la joven, quien logró refugiarse en una Casa de la Cultura tras el ataque, aunque después falleció en el lugar. El crimen es investigado como feminicidio.

Testigos denunciaron demora en la atención

En el video difundido en redes sociales, una persona que se encontraba en el lugar pidió insistentemente una ambulancia.

“Urge una ambulancia aquí en la Casa de la Cultura. Por favor, tenemos una persona herida”.

El testigo también aseguró que realizaron varias llamadas a Seguridad Pública sin recibir respuesta inmediata:

“Ya llevamos un buen rato comunicándonos con Seguridad Pública y no nos contestan. Nos mandan al buzón, rechazan la llamada o nos dejan en espera”.

Según su testimonio, la joven caminaba por la zona cuando fue atacada y posteriormente corrió para refugiarse.

Presunto agresor huyó hacia la calle Los Pinos, en Morelos

Los testigos señalaron que el presunto agresor escapó corriendo hacia la calle Los Pinos, en Morelos, y lo describieron con sudadera blanca y mochila negra.

“Una joven transitaba por esta calle cuando fue atacada. El agresor escapó corriendo. Algunos vecinos intentaron seguirlo, pero les llevaba ventaja y no pudieron alcanzarlo”.

Las circunstancias del ataque y la identidad del responsable deberán ser determinadas por las autoridades.

España exige esclarecer el asesinato

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) confirmó la identidad de Claudia Tacoronte Aguilera y expresó su indignación por el crimen.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, expresó sus condolencias a la familia y pidió esclarecer los hechos.

“Queremos esclarecer los hechos hasta el final. Los responsables sean llevados ante la justicia”.

Claudia se encontraba en México como estudiante de intercambio cuando fue asesinada.

Era parte de un intercambio académico entre la Universidad de Salamanca, en España, y la UAEM. El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, informó que la Fiscalía intervino desde el primer momento y que el caso es investigado bajo el protocolo de feminicidio.

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