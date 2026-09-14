Rinden homenaje a Claudia Tacoronte, estudiante española asesinada en Morelos

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Foto: Cuartoscuro / Archivo

Estudiantes y docentes del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos realizaron un “homenaje en silencio” a Claudia Tacoronte, estudiante española asesinada el pasado sábado en Cuautla, Morelos.

Vestidos de negro en su mayoría, los estudiantes dejaron veladoras y flores en un altar improvisado con fotografías de Claudia, de apenas 21 años, y guardaron un minuto de silencio en su memoria.

“Solicitar de ustedes que nos solidaricemos con la familia y que exijamos el esclarecimiento del caso y que se exija justicia en todos los niveles que corresponden”, dijo Juan Rodrigo Velázquez Ángel, director del ICE.

Asesinato de joven española

El asesinato de la joven ocurrió el pasado sábado en la casa de la Cultura de Cuautla, donde ella pernoctaba luego de haber participado en Feria Nacional de la Planta Medicinal, cuando un sujeto se le acercó y la hirió en varias ocasiones con un cuchillo, según refieren testigos.

Claudia tenía un mes de haber llegado a Cuernavaca, Morelos, pero ya había hecho amigas e intercambiado ideas sobre su formación académica e intelectual.

“Pero además de la tristeza, hoy también sentimos indignación, porque ninguna familia debería despedir a una hija, ninguna amistad debería perder a una compañera y ningún estudiante debería ver truncados sus sueños por la violencia”, aseguró Pamela Martínez, estudiante del ICE.

Reciben a cónsul de España en Morelos

Este lunes, el cónsul de España en México, Marcos Rodríguez Cantero, sostuvo un encuentro con el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, y la gobernadora Margarita González Saravia, para dialogar sobre la entrega y repatriación del cuerpo de la joven, así como dar seguimiento a las investigaciones.

“Está interviniendo el consulado desde el día de ayer y tenemos entendido que viene un familiar de ella a México, y esperaremos también si se entrega directamente al familiar y ellos a su vez van a repatriar el cuerpo de la joven”, aseguró Blumenkron.

🇪🇸🏛️ Marcos Rodríguez Cantero, cónsul de España en México, llegó este lunes a Palacio de Gobierno de #Morelos para sostener una reunión con Margarita González quién sigue escondida y exigirle respuestas tras el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera en #Cuautla.#Cuernavaca pic.twitter.com/O1g1gI8aH5 — Morelos News (@_Morelos_News) September 14, 2026

El fiscal aseguró que no se descarta ninguna línea de investigación sobre este hecho y dijo que ya se pidieron los videos de las cámaras de seguridad oficiales y privadas en la zona, además de que ya se citaron a varios testigos para que comparezcan y aporten datos para dar con el responsable.

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