Cancillería de España exige justicia por estudiante asesinada en Morelos

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La joven estaba de intercambio en Morelos. Foto: Cuartoscuro / Archivo

España exigió que se esclarezca el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española que se encontraba de intercambio en México y fue asesinada la noche del sábado en Cuautla, Morelos, en un ataque con arma blanca.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, expresó sus condolencias a los familiares de la estudiante, con quienes, dijo, el Ministerio de Exteriores mantiene contacto, reportó Europa Press.

“Quiero trasladar a sus familiares, con los que estamos en contacto desde el Ministerio de Exteriores, todas mis condolencias. Queremos esclarecer los hechos hasta el final. Los responsables sean llevados ante la justicia”.

El funcionario español también demandó que se esclarezcan los hechos y que los responsables sean llevados ante la justicia.

Muere estudiante de intercambio en Morelos

Una estudiante de 21 años, de origen español, identificada como Claudia Tacoronte Aguilera, fue asesinada la noche del sábado en Cuautla, Morelos, en un ataque con arma blanca. La d Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) expresó su indignación por el crimen y confirmó la identidad de la víctima.

La joven se encontraba en Morelos como parte de un intercambio académico entre la Universidad de Salamanca, en España, y la UAEM. El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, informó que la Fiscalía intervino desde el primer momento y que el caso es investigado bajo el protocolo de feminicidio.

De acuerdo con reportes policiacos, la estudiante fue atacada en la colonia Emiliano Zapata, presuntamente durante un intento de asalto. Herida, llegó a la Casa de Cultura para pedir ayuda, pero murió antes de que arribaran los cuerpos de emergencia. Aunque se desplegó un operativo para localizar al responsable, no fue ubicado.

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