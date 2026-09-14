Asesinan en Cuautla a estudiante española de intercambio en México; habría sido asalto

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Foto: Getty Images | Ilustrativa

Una estudiante de 21 años, de origen español, fue asesinada la noche del sábado en el municipio de Cuautla, Morelos, en un ataque con arma blanca. La UAEM expresó su profunda indignación y confirmó Claudia Tacoronte Aguilera como el nombre de la víctima.

La joven se encontraba en la entidad en un intercambio académico de la Universidad de Salamanca, en España, con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

“Ayer encontramos esta noticia tan lamentable, de una chica española, que ya tenemos conocimiento que es de esta nacionalidad, la Fiscalía General del Estado intervino desde el primer momento en el levantamiento del cuerpo con protocolo de feminicidio. Estamos en las pesquisas, la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Feminicidio y podemos comentar hasta el día de hoy esta situación”

Fernando Blumenkron Escobar / fiscal general de Morelos

De acuerdo con reportes policiacos, la mujer fue atacada en la colonia Emiliano Zapata de Cuautla por un sujeto en lo que, se presume, fue un intento de asalto. La víctima llegó herida a la Casa de Cultura para pedir ayuda, sin embargo, falleció antes de que arribaran los cuerpos de emergencia.

Aunque se implementó un operativo en la zona para dar con el responsable, no fue posible ubicarlo. Elementos de la Fiscalía General realizaron el levantamiento del cuerpo en espera de ser identificado por sus familiares para ser repatriado.

Además, las autoridades del estado también se pusieron en contacto con la Embajada de España en México para los trámites correspondientes.

“Inmediatamente se tuvo contacto con el Consulado de España, ya por parte de la Fiscalía Especializada, es parte de lo que hace un Ministerio Público, es un protocolo, esto nos permitirá tener contacto con los familiares de ella, para que también ellos estén aquí y les vamos a dar todo el apoyo necesario”

Fernando Blumenkron Escobar / fiscal general de Morelos

UAEM emite comunicado

Por otro lado, en un comunicado la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) expresó “sus más sinceras condolencias a su familia, a sus amigos, a sus compañeras y compañeros, a la Universidad de Granada, institución de la que procede, así como al Gobierno y a la sociedad española”, a la par de solidarizarse con “ellos ante esta irreparable pérdida y compartimos el dolor que hoy los embarga”.

Asimismo, aseguró que desde que tuvo noticia del hecho activó los protocolos y mecanismos institucionales “para mantener abiertos los canales de comunicación y atención con la familia, a través de la Universidad de Granada y con las autoridades consulares españolas”, a la vez que exigió a la fiscalía estatal “una investigación inmediata, exhaustiva y con estricta perspectiva de género para garantizar justicia y evitar la impunidad”.

Mientras que también llamó a evitar “especulaciones, versiones no confirmadas o contenidos que puedan vulnerar la dignidad y privacidad de la víctima y de su familia, así como aprovechar esta situación dolorosa para fines ajenos al esclarecimiento de los hechos, la justicia y el acompañamiento a la familia”.

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