Riña en penal de Jojutla, Morelos, deja 10 internos lesionados

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Penal de Jojutla, Morelos. Foto: Uno TV

Al menos 10 personas privadas de la libertad (PPL) resultaron lesionadas tras una riña registrada en la Cárcel Distrital de Jojutla, Morelos. Los internos fueron atendidos y trasladados al Hospital General de la zona; autoridades informaron que se encuentran estables.

¿Qué pasó en la Cárcel Distrital de Jojutla?

De acuerdo con versiones extraoficiales, la riña en el penal de Jojutla habría comenzado en el patio del centro penitenciario, donde varios internos se involucraron en el enfrentamiento.

Ante la situación, los custodios intervinieron y sometieron a los participantes para restablecer el orden dentro de las instalaciones.

Guardia Nacional y Ejército acudieron al penal

Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano arribaron a la Cárcel Distrital de Jojutla para apoyar al personal de seguridad y reforzar las labores para recuperar el control del centro penitenciario.

Las autoridades estatales señalaron posteriormente que el funcionamiento del penal continúa con normalidad y que se mantiene una supervisión permanente para garantizar la seguridad de la población penitenciaria.

10 internos resultaron policontundidos

A través de un comunicado, las autoridades estatales confirmaron que 10 personas privadas de la libertad resultaron policontundidas como consecuencia de la riña.

Los lesionados recibieron atención médica y posteriormente fueron trasladados al Hospital General de la zona. De acuerdo con el reporte oficial, todos se encuentran estables.

Familiares acudieron al penal

Tras conocerse el enfrentamiento, familiares de los internos acudieron al exterior de la Cárcel Distrital de Jojutla para conocer si alguno de sus seres queridos se encontraba entre las personas lesionadas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado qué originó la riña ni han dado a conocer si hubo personas detenidas o sancionadas por estos hechos.

El centro penitenciario permanece bajo vigilancia y, según las autoridades estatales, opera con normalidad y sin nuevos incidentes.

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