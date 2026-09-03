¡Quedó al borde de caer! Vehículo protagoniza extraño accidente en la Federal a Cuernavaca

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Una camioneta quedó varada en la carretera Federal a Cuernavaca. Foto: Cuartoscuro

Como sacado de una película de comedia, un vehículo quedó varado en la carretera Federal a Cuernavaca, luego de que aparentemente intentara cruzar la famosa pista.

Video del extraño accidente

El video fue compartido en varias cuentas de X, antes Twitter, como @laredcincoradio, donde se aprecia una camioneta blanca sobre el camellón, a unos metros de un desnivel y aparentemente en riesgo de caer.

🚗⚠️ || ¡Riesgo vial! Un vehículo quedó a punto de caer a un precipicio sobre la carretera Federal a Cuernavaca, en Tlalpan, CDMX. Primeros reportes indican que el conductor, aparentemente en estado de ebriedad, intentó cruzar en esa zona. 🗺️🚨 pic.twitter.com/2Y6cVJakkg — Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) September 3, 2026

Los primeros reportes indicaron que el conductor presuntamente se encontraba en estado de ebriedad. En uno de los videos se observa a un sujeto bajar hacia el desnivel, aparentemente bajo los efectos del alcohol.

Al parecer, el hombre no podía mantenerse de pie. En el metraje se escucha a varias personas gritarle que ya no intentara mover la camioneta, debido al riesgo de que cayera.

El extraño accidente ocurrió en los límites de Morelos y Ciudad de México (CDMX), exactamente en territorio capitalino, en la alcaldía Tlalpan.

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