¡Quedó al borde de caer! Vehículo protagoniza extraño accidente en la Federal a Cuernavaca

| 10:45 | E. Santiago | Agencias
vehículo-queda-al-borde-de-caer-en-la-carretera-federal-a-cuernavaca
Una camioneta quedó varada en la carretera Federal a Cuernavaca. Foto: Cuartoscuro

Como sacado de una película de comedia, un vehículo quedó varado en la carretera Federal a Cuernavaca, luego de que aparentemente intentara cruzar la famosa pista.

Video del extraño accidente

El video fue compartido en varias cuentas de X, antes Twitter, como @laredcincoradio, donde se aprecia una camioneta blanca sobre el camellón, a unos metros de un desnivel y aparentemente en riesgo de caer.

Los primeros reportes indicaron que el conductor presuntamente se encontraba en estado de ebriedad. En uno de los videos se observa a un sujeto bajar hacia el desnivel, aparentemente bajo los efectos del alcohol.

Al parecer, el hombre no podía mantenerse de pie. En el metraje se escucha a varias personas gritarle que ya no intentara mover la camioneta, debido al riesgo de que cayera.

  • El extraño accidente ocurrió en los límites de Morelos y Ciudad de México (CDMX), exactamente en territorio capitalino, en la alcaldía Tlalpan.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Zona Metropolitana del Valle de México crece: suma 84 municipios y alcaldías; incorpora a Morelos

Nacional

Zona Metropolitana del Valle de México crece: suma 84 municipios y alcaldías; incorpora a Morelos

Iban a Cuautla y terminaron en CDMX; camión con 30 alumnos de la UAEM desvía ruta

Nacional

Iban a Cuautla y terminaron en CDMX; camión con 30 alumnos de la UAEM desvía ruta

Dos motociclistas mueren tras derrapar en La Pera, en la México-Cuernavaca

Ciudad de México

Dos motociclistas mueren tras derrapar en La Pera, en la México-Cuernavaca

Captan a dos personas incendiando negocio recién inaugurado en Cuernavaca

Morelos

Captan a dos personas incendiando negocio recién inaugurado en Cuernavaca

Etiquetas: , ,