¡Quedó al borde de caer! Vehículo protagoniza extraño accidente en la Federal a Cuernavaca
Como sacado de una película de comedia, un vehículo quedó varado en la carretera Federal a Cuernavaca, luego de que aparentemente intentara cruzar la famosa pista.
Video del extraño accidente
El video fue compartido en varias cuentas de X, antes Twitter, como @laredcincoradio, donde se aprecia una camioneta blanca sobre el camellón, a unos metros de un desnivel y aparentemente en riesgo de caer.
Los primeros reportes indicaron que el conductor presuntamente se encontraba en estado de ebriedad. En uno de los videos se observa a un sujeto bajar hacia el desnivel, aparentemente bajo los efectos del alcohol.
Al parecer, el hombre no podía mantenerse de pie. En el metraje se escucha a varias personas gritarle que ya no intentara mover la camioneta, debido al riesgo de que cayera.
- El extraño accidente ocurrió en los límites de Morelos y Ciudad de México (CDMX), exactamente en territorio capitalino, en la alcaldía Tlalpan.
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