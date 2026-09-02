Captan a dos personas incendiando negocio recién inaugurado en Cuernavaca

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En Cuernavaca, incendiaron un negocio. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Cuernavaca, Morelos, dos personas incendiaron un negocio de uñas que apenas había sido inaugurado tres semanas antes. El momento quedó captado en un video de una cámara de seguridad.

Fuerte video en Cuernavaca

En las imágenes se observa a dos personas acercarse al local, ubicado en la colonia Ciudad Chapultepec. Al parecer, intentan abrir la cortina de protección; uno de ellos forcejea durante algunos segundos y posteriormente comienza a arrojar un líquido.

🔥 🔥 🔥Queman negocio de uñas en Ciudad Chapultepec; dueña pide ayuda para identificar a responsables



Un negocio de uñas fue incendiado durante la noche del lunes en colonia Ciudad Chapultepec, luego de que dos personas presuntamente utilizaran combustible para iniciar el fuego pic.twitter.com/tJqQhJPhRw — Pedro Tonantzin (@PedroTonantzin) September 1, 2026

Su cómplice se acerca y, después de vaciar el recipiente, ambos se alejan. Posteriormente, arrojan un cerillo y comienza el incendio.

Descarta extorsión

Gali Morales, dueña del lugar, señaló en Facebook que el negocio llevaba apenas tres semanas de haber sido inaugurado y que representaba su fuente de ingresos y la de su hija. Tras el incendio, aseguró que perdió todo lo que había construido con esfuerzo y dedicación.

La propietaria rechazó las versiones que relacionan el incendio con una extorsión y afirmó que se trata de información falsa. Morales dijo desconocer el motivo por el que las dos personas habrían provocado el fuego y aseguró que no tiene problemas con nadie.

“NO FUE EXTORSIÓN”, sostuvo la dueña, quien también pidió no dar por ciertas las versiones difundidas en páginas de noticias o publicaciones ajenas a ella, pues afirmó que, hasta el momento, únicamente cuenta con la información que aparece en el video.

Piden ayuda para identificar a responsables

Pidió ayuda para identificar a las dos personas que aparecen en la grabación. Señaló que una de ellas aparentemente sería una mujer y solicitó cualquier pista que permita reconocerla por su ropa, zapatos o forma de caminar.

Pese a las pérdidas, la propietaria aseguró que volverá a salir adelante y agradeció los mensajes y muestras de apoyo que ha recibido.

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