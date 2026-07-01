Fiscalía de Morelos revela que aún no se esclarece el móvil del ataque en Yautepec

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En Yutepec, Morelos, realizaron un ataque armado. Foto: Getty Images / Ilustrativa

El móvil del ataque contra familias que se encontraban disfrutando del encuentro México-Ecuador la noche del martes en Yautepec, Morelos, aún se desconoce, informó este miércoles el fiscal general Fernando Blumenkron Escobar.

De acuerdo con Blumenkron, aún se están recabando datos e indicios que lleven al esclarecimiento del hecho, que dejó tres personas sin vida y nueve lesionadas.

“No tenemos un móvil, hay que tener mucho cuidado en eso, en el sigilo que tenemos que llevar a cabo en las indagatorias, no descartamos ninguna línea de investigación, eso es muy importante y, bueno, eso es lo que vamos a hacer en la Fiscalía”.

Ataque en Yautepec, Morelos

La noche del martes, durante la transmisión del partido de México en el Mundial, varios hombres armados irrumpieron en la cancha de usos múltiples de la colonia Rancho Nuevo, disparando contra decenas de familias que se encontraban en el lugar, lo que dejó tres muertos y nueve heridos.

Al contarse entre los muertos y heridos varias mujeres, el Fiscal informó que se ha activado el protocolo de feminicidios.

“Debo decirles que la iniciamos con el protocolo de feminicidio, de perspectiva de género, toda vez que hay una muerte violenta de mujer y hay cuatro mujeres lesionadas. Vamos a seguir el protocolo y la investigación correspondiente agotando las líneas que tengamos”, añadió el fiscal.

¿Qué se sabe de los muertos en Yautepec?

Entre los muertos se encuentra Miguel Ángel Tijera, colaborador del diputado federal Agustín Alonso, y entre los heridos está Sandy Fernández, esposa de Tijera y quien se perfilaba para ser candidata a la Presidencia municipal de Yautepec en los comicios de 2027.

Fernando Blumenkron reveló que los agentes de investigación continúan con las entrevistas a los testigos para recabar datos que puedan llevar a la identificación y posterior detención de los responsables del crimen.

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