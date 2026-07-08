“Nos está ganando el morbo”: defensa de exdirector de Pemex detenido por violencia familiar

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Defensa de exdirector de Pemex dice que redes condenan a su cliente. Foto: FGJ CDMX

El caso contra Víctor “N”, exdirector de Pemex, acusado de violencia familiar, se está convirtiendo en un linchamiento mediático, aseguró este miércoles su abogado defensor.

Abordado por medios de comunicación a su llegada a la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, en Morelos, donde se desahogará la audiencia de formulación de imputación, el abogado, que se negó a dar su nombre, aseguró que su cliente está siendo “sentenciado” por los medios de comunicación.

“Esperamos que consideren que a él lo están sentenciado públicamente en medios de comunicación, en medios electrónicos, en medios digitales, que nos está ganando, como sociedad, el morbo. Esperemos que respeten las decisiones judiciales”. Abogado defensor de Víctor “N”, exdirector de Pemex

Exdirector de Pemex fue denunciado por violencia familiar

De acuerdo con el abogado, fue la exposición en redes sociales lo que “condenó a su cliente”.

“Ya lo están magnificando ustedes (los medios de comunicación), créanme, ese es el problema que estamos viviendo, la mediatización, el linchamiento mediático, claro, lo están sentenciando sin previo juicio. Nos estamos dejando manipular por el impacto de las redes sociales y lo mediático”. Abogado defensor de Víctor “N”, exdirector de Pemex

Víctor “N”, exdirector de Pemex acusado de violencia familiar, será presentado este miércoles ante un juez de control y juicio oral para que le sea formulada la imputación en su contra.

Se espera que la audiencia inicie a las dos de la tarde en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, donde se encuentra preso desde la noche del martes luego de su detención ocurrida ese mismo día por la tarde en la Ciudad de México (CDMX).

Víctor “N” fue denunciado por su esposa, luego de dar a conocer un video donde se observa que el exdirector la agredió dentro de su domicilio, hechos ocurridos en el municipio de Emiliano Zapata, en Morelos.

La Fiscalía de Morelos informó que pedirán la medida cautelar de prisión preventiva para Víctor, aunque el abogado defensor aseguró que el delito no lo amerita. Será el juez quien resuelva la situación jurídica del imputado.

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