Video: asaltan a un adulto mayor y le roban su auto en menos de un minuto en la Cuernavaca-Acapulco

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Robo de vehículo en la Cuernavaca-Acapulco. Foto ilustrativa: Getty

Un robo de vehículo con violencia quedó grabado sobre la autopista Cuernavaca-Acapulco, a la altura del entronque hacia el Libramiento Aeropuerto-Tepetzingo, en el municipio de Xochitepec. En el video, difundido este jueves en redes sociales, se observa cómo hombres armados despojan de su automóvil a un adulto mayor y a una mujer en menos de un minuto.

Hasta el momento, las autoridades de Morelos no han informado sobre personas detenidas ni sobre la recuperación del vehículo. Tampoco han emitido un posicionamiento oficial respecto a los hechos.

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Captan robo a mano armada de vehículo en la Aut. Cuernavaca-Acapulco.



Las imágenes registran el momento en que un sujeto armado despoja a una familia de su vehículo, se presume que los hechos ocurrieron en el entronque de la Autopista Cuernavaca-Acapulco con… pic.twitter.com/vSfka5fo4p — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) July 3, 2026

Video muestra el robo de un vehículo en Xochitepec

Las imágenes fueron captadas por automovilistas que circulaban por la autopista Cuernavaca-Acapulco. En la grabación se observa que al menos un hombre armado aprovecha el tráfico para acercarse a un automóvil blanco detenido.

El agresor apunta con un arma de fuego al conductor, abre la puerta por la fuerza y obliga a bajar al adulto mayor que manejaba el vehículo. Una mujer que viajaba como pasajera también desciende rápidamente mientras el delincuente toma el control de la unidad y huye del lugar.

No hay detenidos tras el robo en la autopista Cuernavaca-Acapulco

Hasta el momento, pese a que las imágenes quedaron registradas, las autoridades estatales, ni federales, han brindado información al respecto

Sin embargo, usuarios en redes sociales solicitaron mayor vigilancia en la autopista Cuernavaca-Acapulco, una de las principales vías de conexión hacia Acapulco.

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