Ataque durante transmisión del partido de México deja 2 muertos y 4 heridos en cancha de Yautepec

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Foto: Getty Images/Ilustrativa

Ataque armado durante la transmisión del partido México-Ecuador dejó como saldo dos personas muertas y cuatro lesionadas, entre ellas un niño, en una cancha de usos múltiples en Yautepec, Morelos.

En el ataque murió Miguel Ángel Tijeras, secretario particular del diputado federal Agustín Alonso, mientras que una de las personas lesionadas es Sandy Fernández, esposa de Tijeras, quienes se especula eran los objetivos del ataque.

Ocurrió en la cancha de usos múltiples de la colonia Rancho Nuevo, en el municipio de Yautepec, donde había familias con niños, por lo que el ataque provocó una histeria colectiva.

Mientras que el lugar se encuentra acordonado por elementos de la Policía estatal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, a la vez que peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos realizan el levantamiento de los cuerpos y el embalaje de las evidencias.

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